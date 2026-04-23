EEUU critica la presión china sobre países africanos para impedir el viaje del presidente de Taiwán

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla en una conferencia de prensa sobre la última ronda de conversaciones económicas con Estados Unidos, en Taipéi, Taiwán

​A Estados Unidos le preocupa que varios países africanos hayan revocado los permisos de sobrevuelo para el presidente de Taiwán a instancias de China, según dijo el ‌miércoles el Departamento de Estado, que ‌calificó el incidente de abuso del sistema internacional de aviación civil.

Taiwán denunció esta semana que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaron unilateralmente los permisos de vuelo para que su avión presidencial cruzara el espacio aéreo que gestionan en un viaje previsto a Eswatini, uno de los aliados de Taiwán.

Es el primer caso en el que un presidente de Taiwán se ve obligado a cancelar un viaje al extranjero en su totalidad por la denegación de acceso ​al espacio aéreo, lo ⁠que representa una nueva estrategia china para intentar sofocar los esfuerzos de la isla ‌por participar en la comunidad internacional.

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"Estos países están actuando a instancias de ⁠China al interferir en la seguridad y la dignidad ⁠de los viajes rutinarios de los dirigentes taiwaneses", dijo a Reuters un portavoz del Departamento de Estado, sin nombrar a las naciones insulares africanas.

El portavoz estadounidense señaló que la responsabilidad ⁠de gestión de esos países sobre determinados espacios aéreos internacionales más allá de ​su espacio aéreo soberano era "únicamente para garantizar la seguridad aérea, ‌no para servir como herramienta política de Pekín".

"Este ‌es otro caso más en el que Pekín lleva a cabo su campaña ⁠de intimidación contra Taiwán y sus partidarios en todo el mundo, abusando del sistema de aviación civil internacional y amenazando la paz y la prosperidad internacionales", dijo el portavoz.

Pekín debería cesar la presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, añadió el portavoz.

LA UE Y REINO ​UNIDO EXPRESAN SU ‌PREOCUPACIÓN

Un alto cargo de seguridad de Taiwán dijo a Reuters que China había presionado a Seychelles, Madagascar y Mauricio, amenazando con sanciones económicas, incluida la revocación del alivio de la deuda.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China desmintió la acusación, pero expresó su agradecimiento por la postura y la "práctica" de los ⁠tres países al adherirse al principio de "una sola China".

La Unión Europea y la embajadora de facto de Reino Unido en Taiwán, Ruth Bradley-Jones, también expresaron su preocupación.

"Si bien los Estados ejercen soberanía sobre su espacio aéreo, tales decisiones deben tomarse de manera transparente y predecible", dijo un portavoz de la UE. "Tales decisiones no deben tomarse para alcanzar objetivos políticos".

Las decisiones sobre la gestión del espacio aéreo deben anteponer la seguridad y la estabilidad, y "no deben tomarse con fines políticos", ‌dijo Bradley-Jones en una declaración separada.

China considera que Taiwán, gobernado democráticamente, es su territorio a pesar del rechazo de Taipéi a esta reivindicación, y con frecuencia califica la cuestión de "línea roja" en sus relaciones diplomáticas con otros países.

La pequeña nación sudafricana de Eswatini es uno de los únicos 12 países que mantienen relaciones formales con Taiwán, reclamado por China. Lai tenía previsto partir ‌el miércoles para asistir al 40.º aniversario de la ascensión al trono del rey Mswati III.

El último presidente taiwanés que visitó Eswatini, anteriormente conocida como Suazilandia y con una población de alrededor de ‌1,3 millones de personas, ⁠fue Tsai Ing-wen en 2023.

Miembros del parlamento estadounidense también condenaron a China por esta medida y expresaron su apoyo a Taiwán. Estados Unidos no ​mantiene relaciones formales con Taiwán, pero es su mayor valedor internacional y proveedor de armas.

Con información de Reuters