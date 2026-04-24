Kicillof repudió la censura a periodistas: "Decisión gravísima"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se pronunció en contra de la decisión del gobierno de Javier Milei de prohibirle el ingreso a la Casa Rosada a toda prensa acreditada. Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, en la que repudió la resolución y la calificó como "gravísima" y "absolutamente incompatible" con la libertad "de la que tanto le gusta hablar" al presidente Milei.

El Ejecutivo amaneció este jueves con el anuncio de la prohibición del ingreso de toda la prensa a la Casa Rosada. La decisión, que mantiene la retórica en contra de los periodistas a la que la administración Milei reivindica desde que asumió el gobierno, llega dos semanas después de ya haber inhabilitado el ingreso de El Destape y de algunos otros medios. La excusa que hoy pusieron desde Balcarce 50 fue de una "medida preventiva" por el presunto "espionaje ilegal" del que el Gobierno se siente víctima.

"En lugar de poner todo su esfuerzo en mejorar la realidad cotidiana de los argentinos y los indicadores de una economía que no repunta, el Gobierno nacional se dedica a prohibir el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados", escribió el mandatario provincial este jueves en su cuenta de X. "Una decisión gravísima y absolutamente incompatible con la libertad de la que tanto le gusta hablar a Milei", agregó al final del posteo.

Los argumentos que dio el Gobierno tras la resolución

Desde el Gobierno señalaron que la decisión de prohibir el ingreso a periodistas se debe "a la investigación que se está haciendo por los videos que salieron el último domingo en el programa de televisión de Luciana Geuna" en Todo Noticias (TN), lo cual alentó a la denuncia penal de la Casa Militar contra los periodistas que llevaron a cabo la filmación.

En ese contexto, el Ejecutivo afirmó que se tomó la medida técnica de "dejar sin efecto la prórroga" a las acreditaciones que se realizó durante el mes de abril, ya que éstas tuvieron como fecha límite el último día de marzo y se encontraba en marcha el proceso de reempadronamiento anual de los periodistas a la sala de prensa. "Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa", señalaron las fuentes oficiales.

En declaraciones a El Destape, fuentes oficiales señalaron que por ahora entonces "se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", una medida que es extensiva a todos los medios del país.