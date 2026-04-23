Javier Milei destrozó a María Laura Santillán.

Javier Milei siempre estuvo en una cruzada contra el periodismo desde que asumió como presidente, aunque en los últimos tiempos esa animosidad se hizo más evidente que nunca. No son pocas las veces en las que el jefe de gobierno manifestó que los trabajadores de prensa "en un 95% son basuras humanas" y que la gente "no odia lo suficiente" a los que ejercen esa profesión.

Esto lo llevó incluso a disparar contra medios que se mostraron cercanos a su gobierno, como es el caso de LN+. El hecho más reciente fue su ataque contra María Laura Santillán, cuando la reconocida conductora hablaba al aire sobre la situación económica del país.

¿Qué le dijo Javier Milei a María Laura Santillán?

Durante su programa de la mañana, Santillán y su equipo estaban hablando acerca de la marcha que se realizó este miércoles 22 de abril por los ajustes en discapacidad, así como también en rechazo de los cambios que se quieren efectuar de la Ley de Discapacidad. En esa misma línea debatieron sobre el no cumplimiento de las leyes de emergencia tanto universitaria como pediátrica, en el marco de una crisis económica y política que azota tanto al oficialismo como al pueblo.

El tuit de Javier Milei contra María Laura Santillán.

Ese segmento fue recortado por un tuitero libertario, el cual criticó a la periodista diciendo que lo suyo ya era "obsceno". A su vez, esto fue citado por Javier Milei a través de su cuenta personal, dejando una reflexión escueta (pero muy contundente) sobre la periodista: "María Pauta Operadora Inmunda Santillán".