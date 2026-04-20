Javier Milei explotó contra TN y se armó la guerra con el Grupo Clarín.

El gobierno de Javier Milei está sufriendo fracturas puertas adentro. Múltiples fuentes cercanas a los altos mandos, así como también diversos medios de comunicación, advierten que hay una escisión entre Santiago Caputo y Karina Milei, dos figuras de gran peso en el oficialismo. En TN, por ejemplo, hicieron un informe con un periodista dentro de la Casa Rosada mostrando la actividad de diferentes funcionarios y cómo están moviendo sus piezas en medio de ese caos.

"Susurraba Nacho en el tape porque estaba metido por los pasillos chicos, esto no es tan normal. No se crean que esto que acaba de hacer es tan sencillo de hacer", expuso la conductora Luciana Geuna en ¿Y mañana qué?, elogiando la labor de Ignacio Salerno. El muchacho sonrió y deslizó: "Algún tipo de riesgo tomamos". Esto último quedó a las claras, luego de que el extracto del programa se viralizara en redes y terminara con el oprobio del propio presidente.

Javier Milei explotó contra TN

A través de sus redes sociales, Javier Milei citó a dos tuits referidos a la producción periodística erigida por el programa, condenando lo ocurrido de forma categórica. En primera medida, lanzó: "NOL$ALP. Son basuras humanas (95%) y se regodean de serlo. Ciao!", todo acompañado de mayúsculas y con siglas que refieren a "No odiamos lo suficiente a los periodistas.

El duro mensaje de Javier Milei contra TN.

Lejos de quedarse solo con eso, prosiguió en otro mensaje: "Delicuentes. Ciao". Si bien hubo quienes suscribieron al pensamiento del jefe de estado, muchos otros se indignaron por los modos de expresarse de este, sobre todo por traducirse en un nuevo ataque a los trabajadores de prensa. También algunos usuarios señalaron extrañados el áspero comentario de Milei contra un producto del Grupo Clarín.