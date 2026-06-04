Tenía ELA: una figura de la televisión murió a los 68 años.

Duane Ollinger, conocido por protagonizar la serie de Discovery Channel Mystery at Blind Frog Ranch, murió a los 68 años. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a su familia, que informaron que falleció en un hospital de Texas después de atravesar una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Ollinger alcanzó notoriedad internacional gracias al exitoso reality centrado en la búsqueda de un supuesto tesoro azteca oculto bajo una extensa propiedad ubicada en Utah. Desde el estreno del programa en 2021, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la señal por su obsesiva investigación sobre los misterios que rodeaban el terreno.

La producción seguía las expediciones de Duane y su hijo Chad Ollinger, quienes exploraban cuevas subterráneas, túneles y distintas zonas del llamado Blind Frog Ranch en busca de riquezas legendarias que, según diversas historias locales, permanecerían enterradas desde hace siglos.

La finca ganó fama por su complejo sistema de cavernas, los relatos sobre una presunta maldición y las numerosas teorías vinculadas a objetos de valor ocultos bajo la superficie. Durante años, Ollinger sostuvo públicamente su convicción de que el terreno escondía algo extraordinario, una premisa que terminó convirtiéndose en el eje central del programa.

Tenía ELA: una figura de la televisión murió a los 68 años.

Un cambio reciente en la serie

La salud del empresario había comenzado a deteriorarse en los últimos meses. Por ese motivo, el liderazgo de las investigaciones mostradas en pantalla pasó a manos de Josh Feldman al inicio de la sexta temporada, estrenada recientemente. Aunque ya no ocupaba el rol principal en las expediciones, la figura de Ollinger continuó siendo una referencia para los seguidores del ciclo, que lo identificaban como el impulsor original del proyecto y de la búsqueda que dio origen a la serie.