Dolor en los medios: murió un histórico periodista a los 71 años.

El mundo de los medios de comunicación llora la partida de una indispensable figura. Larry Fitzgerald Sr., reconocido periodista deportivo de Minnesota y padre del ex receptor estrella de la NFL Larry Fitzgerald Jr., falleció este lunes a los 71 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Su hijo Marcus Fitzgerald informó que murió en paz durante la tarde, rodeado por familiares y personas cercanas. Además, agradeció públicamente al personal médico del Hospital Fairview Southdale de la Universidad de Minnesota por la atención brindada durante sus últimos días.

A lo largo de varias décadas, Fitzgerald Sr. construyó una destacada trayectoria en los medios de comunicación de Minnesota. Fue columnista del Minnesota Spokesman-Recorder y también desarrolló una extensa carrera en radio, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del deporte local. Su trabajo incluyó la participación en distintos programas dedicados a la actualidad deportiva y al fútbol americano, lo que le permitió ganarse el respeto tanto de colegas como de oyentes.

Tras conocerse su fallecimiento, los Minnesota Vikings expresaron sus condolencias mediante un comunicado oficial. La franquicia destacó su papel como periodista de referencia y valoró su influencia dentro de la comunidad deportiva del estado. Además de su labor profesional, la organización remarcó su compromiso como padre y su participación activa en iniciativas vinculadas a la comunidad de Minneapolis-Saint Paul.

Dolor en los medios: murió un histórico periodista a los 71 años.

Su trayectoria

Fitzgerald Sr. inició su recorrido en la radio a fines de la década de 1970 y participó en numerosos programas relacionados con el análisis deportivo y la NFL. Su presencia constante en los medios lo convirtió en una figura respetada dentro del periodismo estadounidense. Hasta el momento, la familia no informó oficialmente la causa de su fallecimiento.