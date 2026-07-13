Gobierno de Trump pone en marcha una iniciativa para aislar a la Corte Penal Internacional

FOTO DE ARCHIVO: Vista exterior de la Corte Penal Internacional (CPI)

Por Steve Holland, ​Simon Lewis y Stephanie van den Berg

WASHINGTON/LA HAYA, 13 jul (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ‌dijo el lunes que ‌el Gobierno del presidente Donald Trump está poniendo en marcha una iniciativa para desmantelar lo que denomina "la amenaza a la soberanía de Estados Unidos por parte de la Corte Penal Internacional".

Trump y otras figuras de Washington, como el expresidente George W. Bush, llevan tiempo afirmando que ​la CPI no ⁠debería tener competencia para investigar y juzgar a ‌ciudadanos estadounidenses, en particular a miembros de las ⁠Fuerzas Armadas.

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Reuters ha revelado que ⁠la Administración Trump respaldó sanciones contra funcionarios de la CPI, en parte para evitar cualquier intento futuro de exigir ⁠responsabilidades al presidente republicano o a sus funcionarios ​por las acciones militares de Estados Unidos ‌en el extranjero.

En un mensaje ‌de video publicado el lunes, Rubio afirmó que, ⁠en un principio, la CPI tenía por objeto juzgar solo los delitos más graves, pero acabó convirtiéndose en "algo mucho más radical y extremo", por lo que la ​Administración Trump ‌no permitirá que la corte amenace al personal estadounidense.

Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo antes a Reuters que se están barajando opciones como prohibiciones de ⁠viaje, revocaciones de visas, un endurecimiento de las sanciones contra la CPI y las organizaciones afiliadas, y presión diplomática sobre otros países para que se retiren.

"Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que supone la CPI para los estadounidenses", afirmó el Departamento de Estado ‌en un comunicado.

La portavoz de la CPI, Oriane Maillet, señaló que el tribunal no hará comentarios sobre el asunto en esta fase.

La CPI fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes ‌contra la humanidad. Solo ejerce su jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo ‌las atrocidades cometidas.

Estados ⁠Unidos nunca ha sido miembro del tribunal. Sin embargo, el Estatuto de la CPI ​también otorga a la corte la facultad de juzgar crímenes atroces cometidos en el territorio de los estados miembros por nacionales de países no miembros.

(Editado en español por Carlos Serrano)