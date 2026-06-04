Raízen confirmó la venta de todas las estaciones marca Shell en Argentina

El grupo Raízen informó a sus accionistas y al mercado que alcanzó un acuerdo definitivo para vender su negocio de Downstream en Argentina a Mercuria Energy Group, en una operación valuada en US$ 1.420 millones que incluye todo el entramado de estaciones de servicio de Shell en el país.

La venta fue comunicada oficialmente al Bovespa, el índice bursátil de San Pablo, a través de la publicación de un “hecho relevante”, según pudo saber El Destape, en cumplimiento de la normativa aplicable en Brasil. La transacción incluye los activos y participaciones societarias vinculadas al negocio local de la compañía.

Aún así, trascendió que la venta incluye la opción de seguir utilizando la marca y la imagen de Shell en las estaciones de servicio, con lo cual para los consumidores no habrá ningún cambio.

Entre los activos comprendidos se encuentran la refinería de Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires; una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires; dos aeroplantas ubicadas en Ezeiza y Aeroparque; dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe; y la red de 894 estaciones de servicio Shell en el país.

El valor económico total estimado de la operación asciende a US$ 1.420 millones, aunque estará sujeto a los ajustes habituales de precio de compra en este tipo de transacciones. Entre esos ajustes se incluyen capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos vinculados a la operación.

Según informó Raízen, la venta se enmarca en su estrategia de optimizar el portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y avanzar hacia una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías consideradas prioritarias.

La compañía precisó además que los fondos netos obtenidos por la operación serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo.

El cierre de la transacción está previsto para el año zafra 2026/27 y quedará sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones. Entre ellas figuran la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Raízen indicó que mantendrá informados a sus accionistas y al mercado sobre cualquier hecho relevante vinculado con esta transacción, de acuerdo con la normativa aplicable.

Qué es Mercuria Energy Group, la nueva dueña de las estaciones de Shell en Argentina

Mercuria Energy Group es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, la compañía opera en más de 50 países de cinco continentes y genera ingresos superiores a los US$ 140.000 millones.

La empresa participa en distintos segmentos de la cadena de valor energética, entre ellos petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado, energía eléctrica, energías renovables y metales.

En América Latina, sus operaciones abarcan desde México y Panamá hasta Argentina, con actividades de producción, almacenamiento y suministro de hidrocarburos y otros productos energéticos.