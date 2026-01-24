Shell analiza desprenderse de activos en Vaca Muerta y ya hay interesados

La compañía anglo-holandesa Shell (SHEL) analiza la posibilidad de vender sus activos en el yacimiento Vaca Muerta y, en las últimas semanas, habría iniciado contactos con potenciales compradores para medir el interés del mercado. Así lo señaló la agencia Reuters, que citó a tres fuentes con conocimiento directo de las conversaciones. De acuerdo con dos de ellas, la empresa no descarta desprenderse total o parcialmente de sus participaciones en el yacimiento no convencional de la cuenca neuquina.

Shell Argentina optó por no realizar comentarios, según señaló la misma agencia de noticias. El valor de los activos podría ubicarse en el orden de los miles de millones de dólares, aunque resulta complejo precisar una cifra debido a que parte de los proyectos aún no fueron desarrollados y a la volatilidad de los precios internacionales de la energía.

Desde la compañía también señalaron que no existe una decisión definitiva y que Shell podría finalmente resolver mantener sus posiciones en el país.

Una eventual salida que generaría impacto en el sector

Con presencia en Argentina desde 1914, Shell fue una de las primeras grandes petroleras internacionales en apostar por Vaca Muerta al ingresar en 2012, en un contexto en el que el interés por los recursos no convencionales fuera de Estados Unidos era aún limitado. Actualmente, la empresa opera cuatro áreas con participación mayoritaria y posee participaciones minoritarias en otros tres bloques bajo operación de YPF.

En 2024, su producción local alcanzó los 15,6 millones de barriles.

Una eventual salida de Shell no pasaría inadvertida, especialmente en un momento en el que Vaca Muerta capta creciente atención de compañías globales ante el declive de cuencas maduras en otras regiones. A diferencia de la cuenca Permian en Estados Unidos —explotada intensamente durante las últimas dos décadas—, solo alrededor del 8% de la superficie de Vaca Muerta se encuentra actualmente en desarrollo.

Vaca Muerta, entre los yacimientos más atractivos a nivel global

En ese marco, Continental Resources, la firma liderada por el pionero del shale Harold Hamm, adquirió recientemente participaciones en cuatro áreas a Pan American Energy y definió a Vaca Muerta como “una de las formaciones más atractivas del mundo”.

De acuerdo con datos del Gobierno de Estados Unidos, el yacimiento argentino es la segunda mayor reserva de shale gas y la cuarta de shale oil a nivel global. No obstante, pese al fuerte crecimiento de la producción en los últimos años, la baja del precio internacional del crudo, los elevados costos operativos y las limitaciones en la infraestructura de transporte representan desafíos que podrían moderar su expansión.

En comparación con la cuenca Permian, perforar un pozo en Vaca Muerta resulta cerca de un 35% más costoso, según indicó en noviembre Mark Nelson, vicepresidente de Chevron.