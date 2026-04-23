Chau a las bufandas: el abrigo que es tendencia este invierno 2026

Las bufandas son de los accesorios imprescindibles durante el frío, pero con la tendencia de las scarf coats ya no son necesarias en esta temporada otoño-invierno 2026. Se trata de un abrigo que cuenta con el accesorio añadido de manera innovadora, con más funcionalidad y estilo.

Por qué las scarf jackets serán tendencia en la temporada de invierno 2026

Las scarf jackets son camperas que tienen una bufanda integrada en el cuello. Fueron pensadas para reemplazar el accesorio tradicional, con una figura más estilizada y una sensación de mayor abrigo. En esta temporada, las camperas scarf se vuelven tendencia porque siguen la moda de poner foco en la parte superior del cuerpo, es decir llevar la atención hacia el cuello y los hombros.

Las acarf jackets vienen con bufanda incluida y son claves para combatir el frío (Créditos: Nordstrom)

Las scarf jackets representan una evolución contemporánea en el diseño de indumentaria, donde la funcionalidad y la estética se fusionan de manera natural. Así, el abrigo se vuelve una pieza versátil que no solo abriga, sino que también aporta dinamismo al outfit. Su diseño puede variar desde modelos minimalistas hasta versiones más voluminosas y llamativas.

Uno de los principales atractivos de esta prenda es su capacidad de simplificar la construcción de un look sin sacrificar estilo. Al incorporar la bufanda como parte del diseño, elimina la necesidad de accesorios adicionales, logrando una silueta más limpia y coherente. Además, permite jugar con texturas, largos y capas, lo que la convierte en una opción ideal para climas fríos o de transición.

Cómo se puede combinar las scarf jackets en diferentes looks

Las scarf jackets logran ser una prenda multifuncionales y cómodas, alineadas con un estilo de vida más práctico. Su versatilidad permite adaptarlas tanto a looks casuales como a conjuntos más sofisticados, todo depende de los materiales, colores y combinaciones elegidas:

1. Look casual relajado

Ideal para un estilo urbano sin esfuerzo:

Campera con bufanda.

Jeans rectos o wide leg.

Remera básica o sweater fino.

Zapatillas blancas o botas bajas.

2. Estilo elegante y minimalista

La bufanda integrada suma sofisticación sin recargar:

Scarf jacket en tonos neutros (gris, negro, beige).

Pantalón sastrero o de vestir.

Botas o zapatos estructurados.

Las scarf jackets se adaptan a diferentes estilos, la clave esta en combinar texturas y colores correctamente

3. Outfit en capas (layering)

Perfecto para invierno, aporta volumen y textura:

Usar la bufanda suelta o enrollada sobre la campera.

Agregar un hoodie o sweater grueso debajo.

4. Contraste de texturas

Genera un look más interesante visualmente:

Campera tipo lana o paño.

Bufanda más liviana.

Combinar con cuero (pantalón o botas).

5. Monocromático