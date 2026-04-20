No son tapados: la chaqueta que será furor esta temporada de invierno 2026

Los tapados suelen ser el abrigo estrella del invierno, pero durante esta temporada de frío comienza a ser tendencia las barn jackets. Se trata de chaquetas que cuentan con un cuello que contrasta con el resto de la prenda y que son la opción cómoda y abrigada para combatir las bajas temperaturs sin perder el estilo.

Por qué son tendencia las barn jackets

Las barn jackets, también conocidas como parka o campera de campo, suelen tener el cuello de pana o cuero en contraste con el resto de la prenda. Nacieron como una opción para resistir al frío en zonas rurales, pero se volvieron una prenda clave para la moda y en esta temporada otoño-invierno 2026 vuelven a ser tendencia.

La esencia de estos abrigos está en que son hechos con materiales resistentes, cortes cómodos y muchísimos bolsillos que los vuelven funcionales. Las barn jackets se encuentran en tonos neutros, arena, colores tierra y estampados a cuadros. Además, pueden ser versión oversized o mini.

Además del cuello en contraste, se distinguen por su aire preppy y la silueta relajada. Estos factores hacen que logre tener el equilibrio perfecto entre lo vintage y lo moderno que la vuelve tan funcional como una campera de jean, pero con un toque más sofisticado. Así, son una prenda fundamental que podés usar a pesar del paso de las temporadas.

¿Cómo combinar las barn jackets en diferentes looks?

Las barn jackets regresa con fuerza esta temporada porque logra combinar funcionalidad y estilo relajado. Este abrigo suele estar hecho en material resistente, con bolsillos amplios y un aire vintafe que la hace muy versátil: se puede usar en looks casuales como en outfits más cuidados. La clave está en cómo combinarlas:

1. Look casual urbano

Barn jacket

Remera básica blanca

Jeans rectos o loose

Zapatillas blancas o negras

2. Estilo preppy moderno

Barn jacket

Camisa oxford

Sweater liviano (opcional, sobre la camisa)

Pantalón chino

Mocasines o botas

3. Outfit workwear

Barn jacket

Camisa de franela o denim

Pantalón cargo o de lona

Botas de trabajo

4. Look minimalista

Barn jacket

Suéter liso (negro, gris o beige)

Pantalón recto neutro

Zapatillas blancas

5. Estilo femenino relajado

Barn jacket

Vestido midi o falda larga

Remera o top básico

Botas o zapatillas

6. Look con capas (layering)