No son tapados: la chaqueta que será furor esta temporada de invierno 2026

Los tapados suelen ser el abrigo estrella del invierno, pero durante esta temporada de frío comienza a ser tendencia las barn jackets. Se trata de chaquetas que cuentan con un cuello que contrasta con el resto de la prenda y que son la opción cómoda y abrigada para combatir las bajas temperaturs sin perder el estilo.
Por qué son tendencia las barn jackets
Las barn jackets, también conocidas como parka o campera de campo, suelen tener el cuello de pana o cuero en contraste con el resto de la prenda. Nacieron como una opción para resistir al frío en zonas rurales, pero se volvieron una prenda clave para la moda y en esta temporada otoño-invierno 2026 vuelven a ser tendencia.
La esencia de estos abrigos está en que son hechos con materiales resistentes, cortes cómodos y muchísimos bolsillos que los vuelven funcionales. Las barn jackets se encuentran en tonos neutros, arena, colores tierra y estampados a cuadros. Además, pueden ser versión oversized o mini.
Además del cuello en contraste, se distinguen por su aire preppy y la silueta relajada. Estos factores hacen que logre tener el equilibrio perfecto entre lo vintage y lo moderno que la vuelve tan funcional como una campera de jean, pero con un toque más sofisticado. Así, son una prenda fundamental que podés usar a pesar del paso de las temporadas.
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¿Cómo combinar las barn jackets en diferentes looks?
Las barn jackets regresa con fuerza esta temporada porque logra combinar funcionalidad y estilo relajado. Este abrigo suele estar hecho en material resistente, con bolsillos amplios y un aire vintafe que la hace muy versátil: se puede usar en looks casuales como en outfits más cuidados. La clave está en cómo combinarlas:
1. Look casual urbano
- Barn jacket
- Remera básica blanca
- Jeans rectos o loose
- Zapatillas blancas o negras
2. Estilo preppy moderno
- Barn jacket
- Camisa oxford
- Sweater liviano (opcional, sobre la camisa)
- Pantalón chino
- Mocasines o botas
3. Outfit workwear
- Barn jacket
- Camisa de franela o denim
- Pantalón cargo o de lona
- Botas de trabajo
4. Look minimalista
- Barn jacket
- Suéter liso (negro, gris o beige)
- Pantalón recto neutro
- Zapatillas blancas
5. Estilo femenino relajado
- Barn jacket
- Vestido midi o falda larga
- Remera o top básico
- Botas o zapatillas
6. Look con capas (layering)
- Barn jacket
- Hoodie o buzo con capucha
- Jeans o joggers
- Zapatillas