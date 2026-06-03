Un ataque iraní en Kuwait deja un muerto y daños en el aeropuerto

Escombros arden en el suelo de un estacionamiento tras reportes de ataques con misiles y drones, en Sabah al-Nasser, Kuwait

Una persona murió en un ataque iraní dirigido contra instalaciones civiles en Kuwait, ‌entre ellas el aeropuerto ‌internacional y varias misiones diplomáticas, según informó el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El comunicado no especificó qué misiones diplomáticas resultaron dañadas.

El ataque supone una escalada para este país del golfo Pérsico rico en petróleo, que había disfrutado de una ​relativa calma desde ⁠que se anunciara el alto el fuego en ‌la guerra con Irán el 8 ⁠de abril. Irán había lanzado ⁠una salva de misiles y drones contra Kuwait, estrecho aliado de EEUU, así como contra otros Estados ⁠del golfo Pérsico.

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El ataque perpetrado a primera ​hora de la mañana contra el ‌Aeropuerto Internacional de Kuwait causó ‌varios heridos y obligó a las autoridades a ⁠desviar vuelos, informó la agencia estatal de noticias. El ataque causó "graves daños" al edificio de la Terminal 1 del aeropuerto, según la Autoridad ​General de ‌Aviación Civil.

Kuwait Airways anunció que reprogramaría sus vuelos del miércoles. Poco después, la autoridad de aviación civil informó de que la aerolínea de bandera del país había reanudado ⁠los vuelos desde la Terminal 4, tras evaluar los daños y tomar medidas de seguridad.

Anteriormente, el ejército estadounidense había informado de que dos misiles iraníes lanzados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron en el vuelo, mientras que tres misiles lanzados contra ‌Baréin fueron interceptados por las fuerzas estadounidenses y bareiníes.

Una nueva oleada de drones iraníes dirigidos contra las fuerzas estadounidenses en Kuwait no logró alcanzar sus objetivos, según informó el Mando Central en una publicación de ‌X, y añadió que los misiles balísticos iraníes lanzados hacia países vecinos de la región tampoco alcanzaron sus ‌objetivos.

En respuesta, ⁠las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra la isla de Qeshm e ​interceptaron múltiples misiles balísticos y drones iraníes.

Con información de Reuters