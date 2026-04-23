La vacuna antigripal de PAMI es gratuita y no requiere turno previo.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) comenzó la campaña de vacunación antigripal 2026. Es gratis, sin turno y te la podés aplicar en todas las farmacias de la red. A continuación, todos los detalles de lo que debés saber y sus requisitos.

Cuándo y dónde vacunarse

A partir del lunes 30 de marzo, los afiliados de PAMI pueden aplicarse la vacuna antigripal en todas las farmacias de la Red PAMI. Vacunarte a tiempo te permite atravesar el invierno con mayor protección, antes de que aumente la circulación de virus respiratorios.

Para encontrar la farmacia más cercana, podés consultar el buscador oficial en pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha. Se recomienda comunicarte con la farmacia antes de ir para verificar que tengan stock de la vacuna.

Quiénes pueden vacunarse

Los mayores de 65 años solo presentan DNI y credencial para vacunarse. Ese grupo no necesita orden médica ni turno previo. Solo con acreditar identidad y afiliación, reciben la dosis.

Embarazadas y niños entre 6 y 24 meses también acceden de manera directa, solo con DNI y credencial.

Afiliados menores de 65 años con factores de riesgo: además de la credencial y el DNI, deben presentar una indicación médica escrita que incluya el diagnóstico que justifique la vacunación.

Factores de riesgo considerados

PAMI considera factores de riesgo para la vacunación antigripal las siguientes condiciones:

Enfermedades respiratorias: EPOC, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística, asma moderada o grave.

EPOC, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística, asma moderada o grave. Enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías, cardiopatías congénitas.

insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías, cardiopatías congénitas. Inmunodeficiencias: VIH/sida, uso de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, asplenia, desnutrición grave.

VIH/sida, uso de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, asplenia, desnutrición grave. Enfermedades oncohematológicas y trasplante: tumores en tratamiento, enfermedades oncohematológicas (hasta seis meses después de la remisión), trasplante de órganos o precursores hematopoyéticos.

tumores en tratamiento, enfermedades oncohematológicas (hasta seis meses después de la remisión), trasplante de órganos o precursores hematopoyéticos. Otros: obesidad mórbida (IMC mayor a 40), diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis, retraso madurativo grave en menores de 18 años, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio, tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años.

También se incluye a convivientes de personas con enfermedad oncohematológica y convivientes de recién nacidos prematuros de menos de 1.500 gramos.

Los mayores de 65 años solo presentan DNI y credencial para vacunarse.

Vacunación en residencias de larga estadía

Los afiliados que vivan en residencias de larga estadía no tienen que ir a la farmacia. Las diferentes Unidades de Gestión Local (UGL) de todo el país llevan adelante operativos territoriales de vacunación en:

Residencias para personas mayores

Hogares para personas con discapacidad

Clínicas de salud mental

Internación domiciliaria integral

Centros de diálisis

Zonas sin farmacias

Se puede combinar con otras vacunas

Podés recibir la vacuna contra la gripe junto con la de la neumonía. No hay contraindicación. Ambas se pueden aplicar el mismo día.

No hay contraindicación. Ambas se pueden aplicar el mismo día. También podés recibir la vacuna contra la gripe junto con la de COVID-19. La coadministración está permitida y es segura.

Contraindicaciones

La única contraindicación es la alergia a algún componente de la vacuna o haber presentado una reacción alérgica grave al recibir una dosis previa. Si tuviste alguna reacción en el pasado, consultá con tu médico antes de vacunarte.

Tipos de vacunas que se aplican

PAMI aplica las siguientes vacunas trivalentes:

Agrippal® S1 Junior

Agrippal® S1

Influvac®

Fluad®

Todas son seguras, gratuitas y están aprobadas por las autoridades sanitarias.