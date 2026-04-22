Los jueces de la CPI rechazan la solicitud de puesta en libertad del expresidente filipino Duterte

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre porta una pancarta con una imagen recortada del expresidente filipino Rodrigo Duterte tras las rejas, durante la celebración del 80 cumpleaños de Duterte en Manila, Filipinas

​Los jueces de apelación dictaminaron el miércoles que la Corte Penal ‌Internacional tiene jurisdicción ‌sobre el expresidente filipino Rodrigo Duterte, desestimando así la solicitud de anular su juicio por su presunto papel clave en el asesinato de miles de personas.

Duterte, que no se encontraba en ​la sala ⁠cuando se leyó la decisión, permanece ‌detenido en la CPI en ⁠La Haya desde su ⁠arresto en marzo de 2025.

Filipinas se retiró formalmente de la CPI en 2018 y ⁠la defensa de Duterte había ​argumentado que eso significaba que ‌el tribunal no tenía ‌jurisdicción sobre el caso.

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Sin embargo, los ⁠jueces de apelación confirmaron la sentencia de un tribunal inferior según la cual el caso podía continuar ​y rechazaron ‌las peticiones de la defensa de que se pusiera en libertad de inmediato al hombre de 81 años.

Dictaminaron que el hecho de ⁠que el examen preliminar, paso previo a una investigación formal, ya hubiera comenzado antes de que Filipinas retirara su adhesión era suficiente para que se mantuviera la jurisdicción sobre los presuntos delitos.

Los fiscales afirman ‌que Duterte creó, financió y armó escuadrones de la muerte para perseguir y matar a presuntos traficantes y consumidores de drogas cuando estuvo en el poder ‌entre 2016 y 2022.

Duterte lleva mucho tiempo insistiendo en que ordenó a la policía ‌matar solo ⁠en defensa propia y siempre ha defendido la campaña de ​represión.

Con información de Reuters