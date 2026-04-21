Dep. Riestra vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo viernes 24 de abril, Independiente visita a Dep. Riestra en el estadio Guillermo Laza, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura.

Así llegan Dep. Riestra y Independiente

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

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Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

Dep. Riestra recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Talleres. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente llega triunfante luego de ver caer a Defensa y Justicia con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Independiente se impuso por 0 a 1.

Horario Dep. Riestra e Independiente, según país