Ucrania ataca una estación rusa de bombeo de petróleo, parte del oleoducto Druzhba

FOTO DE ARCHIVO. Un camión cisterna de combustible pasa junto a un cartel en el que se lee "oleoducto Druzhba", cerca de la ciudad de Samara, Rusia

​Drones ucranianos alcanzaron durante la noche una instalación de bombeo y ‌distribución de petróleo ‌en la región rusa de Samara, dijo el martes un responsable del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

El ataque tuvo como objetivo la instalación situada en la localidad de ​Prosvet, dijo ⁠el responsable. La estación de distribución ‌forma parte de la ⁠cadena de suministro del ⁠oleoducto Druzhba, construido en la época soviética.

El ataque provocó un incendio y, según ⁠datos preliminares, dañó cinco depósitos ​con crudo, cada uno ‌con una capacidad de ‌20.000 metros cúbicos, dijo la ⁠fuente. Reuters no pudo verificar de manera independiente esa información.

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El ataque se produjo en un momento en ​que ‌Hungría y Eslovaquia esperaban que se restableciera el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto, que también atraviesa Ucrania.

El ⁠suministro quedó interrumpido después de que un ataque ruso dañara gravemente el oleoducto en enero, dijeron responsables ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en una entrevista emitida el lunes que ‌el oleoducto estará listo para operar a finales de abril, una vez concluyan las obras de reparación.

El gobernador de la región de Samara dijo que ‌Ucrania intentó atacar una instalación industrial e informó de la caída de drones ‌en varios ⁠puntos. No identificó la instalación.

Con información de Reuters