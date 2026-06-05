Un astronauta y una inteligencia artificial: la obra que reflexiona sobre la memoria y el futuro de lo humano.

Los lunes 20 hs en Espacio Polonia, Fitz Roy 1477, Palermo, se puede disfrutar de El guardián de todas las cosas. Escrita, dirigida y protagonizada por Martín Henderson junto a Evelyn Herberg, esta obra nos presenta a "Marco", un astronauta que convive con "Marcela", una inteligencia artificial con apariencia humana.

El guardián de todas las cosas combina humor con ternura, en una dramaturgia que retrata a un hombre que lucha por no ser olvidado y con él a quienes algunas vez formaron parte de su vida. Sin embargo está allí, en el silencio del espacio y con la única compañía de una inteligencia artificial. Su mundo es una aventura y su presencia una humorada constante, pero del otro lado no hay más que estrellas y satélites. Marco no se encuentra en el bosque, pero así como a un árbol, su derrotero y memorias son relativas a ojos que no lo ven y oídos que le son sordos.

"El guardián de todas las cosas" es una obra de Martín Henderson.

Pero, ¿hace falta ir hasta la Luna para vivir en soledad? Martín Henderson abre a lo largo de su dramaturgia este debate. Con una fuerte impronta política, la obra se pregunta por lo humano, la memoria, lo colectivo y los límites de la tecnología. Aún más destacable es que lo hace desde un lugar artesanal. El guardián de todas las cosas construye mundo con poco. Podría ser el juego de dos niños, pero es el de dos actuantes. El espectador se suma con gusto y por un rato se deja llevar en un viaje que lo eleva a cientos de miles de kilómetros del barrio de Palermo.

Cómo comprar las entradas para "El guardián de todas las cosas"

Las entradas para El guardián de todas las cosas se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los lunes 20hs, en Espacio Polonia, ubicado en Fitz Roy 1477, Palermo. La obra es a la gorra.

Sinopsis: "En una estación espacial que orbita la Tierra, Marco convive con Marcela, una inteligencia artificial con apariencia humana. Mientras investigan la vida en otro planetas, estudian el cosmos, y se divierten con su humor ácido y delirante, una noticia llegada desde la Tierra amenaza con borrar todo para siempre. El guardián de todas las cosas es una comedia de ciencia ficción, sobre la memoria, el amor y aquello que todavía vale la pena salvar".