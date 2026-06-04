Todos los Estados de la UE dan luz verde a las negociaciones de adhesión de Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la UE, Ucrania y Moldavia

Todos ​los Estados miembros de la Unión Europea acordaron iniciar las negociaciones ‌con Ucrania y ‌Moldavia sobre el primer grupo de temas de sus negociaciones de adhesión, según declaró la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en la madrugada del jueves.

"Una noticia fantástica", escribió en X. "Estamos un ​paso más cerca ⁠de la adhesión a la UE: ‌avanzando con paso firme hacia ⁠nuestro objetivo".

Chipre, que ⁠ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, dijo en X que había ⁠comenzado a prepararse para iniciar formalmente ​las negociaciones sobre el ‌primer grupo de capítulos ‌de negociación, que abarcan el Estado ⁠de Derecho y las normas democráticas, con ambos países.

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"Esto marca un hito significativo en su camino hacia la ​integración europea ‌y envía un mensaje contundente de unidad y determinación de la UE", señaló.

La presidencia afirmó que trabajaría "para ultimar las conversaciones" de cara ⁠a la apertura formal.

Anteriormente, el primer ministro húngaro, Peter Magyar, había declarado que su país y Ucrania habían alcanzado un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania, que cuenta con 100.000 ‌personas.

Magyar había declarado anteriormente que el acuerdo sobre esta disputa de larga data era esencial para que Budapest aceptara la adhesión de Ucrania a la UE.

Tanto Ucrania ‌como Moldavia están presionando para adherirse a la UE, formada por 27 miembros, tras ‌más de ⁠cuatro años de guerra que enfrenta a Kiev con Moscú.

(Reporte ​de Jekaterīna Golubkova en Tokio; edición de Ron Popeski; edición de Cynthia Osterman; edición en español de Jorge Ollero Castela)