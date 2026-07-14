El repudiable comentario que hizo Tomás Dente sobre Fer Dente al aire: "Con el papá”

Tomás Dente lanzó cuestionables comentarios sobre Fernando Dente al aire y expuso un secreto íntimo de él.

Si bien la rivalidad entre los hermanos Tomás Dente y Fernando Dente no es nueva, hoy se suma un nuevo capítulo luego de una fuerte acusación por parte de Tomás, quien reveló en vivo un supuesto secreto íntimo de su hermano.

Todo comenzó cuando Tomás contó que el distanciamiento con Fernando continúa. Sin embargo, minutos después fue por más y lanzó una polémica versión sobre cómo su hermano habría conseguido uno de los papeles más importantes de su carrera teatral.

En ese contexto, aseguró: “Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga, sin que su mejor amiga supiera, para tener una obra de teatro”. Más tarde, en LAM (América TV), Pilar Smith explicó que la acusación estaría vinculada con el director de Casi normales, el exitoso musical que Fernando protagonizó desde 2012.

La polémica declaración de Tomás Dente

Por su parte, el periodista Nahuel Saa agregó: “Hoy Tomas dijo que Fernando Dente, su hermano, se acostaba con el papá de su mejor amiga para que lo pongan en una obra de teatro. En 2019 Fernando contó en Revista Gente que tuvo una relación con un hombre 24 años mayor que él”.

Aunque este nuevo cruce volvió a exponer el conflicto entre ambos, la mala relación entre los hermanos lleva varios años. En distintas oportunidades confirmaron que no tienen vínculo e, incluso, dejaron de compartir fechas familiares como Navidad o Año Nuevo. Según Fernando Dente, el distanciamiento se debe a "cuestiones íntimas", mientras que Tomás aseguró que dejaron de hablarse hace muchos años y que fue él quien decidió no continuar con la relación.

A lo largo del tiempo, Tomás Dente realizó fuertes descargos en su programa de Net TV, donde acusó a su hermano menor de ser un "fabulador" y cuestionó su versión de la historia familiar. Entre sus principales reclamos, lo señaló por no haber estado presente durante los últimos días de vida de su madre y por haber priorizado su trabajo como actor por encima de la situación familiar.