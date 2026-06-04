El dalái lama se someterá a un tratamiento de rodilla en Nueva Delhi

FOTO DE ARCHIVO: Devotos se arrodillan mientras el líder espiritual tibetano, el XIV dalái lama, se marcha tras la celebración de su 90 cumpleaños en el Tsuglagkhang, en la ciudad norteña de Dharamshala, India

El dalái lama se someterá a un tratamiento en la rodilla izquierda en ‌Nueva Delhi este mes, ‌según informó su oficina el jueves, ya que el líder, de 90 años, sufre una serie de problemas de salud.

El líder espiritual de los budistas tibetanos tiene previsto viajar el viernes a la capital india desde su residencia en ​el exilio en ⁠la localidad himalaya de Dharamshala. Sus seguidores, ‌preocupados por su salud en los ⁠últimos años, suelen celebrar elaboradas ⁠ceremonias de oración antes de cualquier intervención médica programada.

"Se someterá a un tratamiento médico en la rodilla ⁠izquierda", informó la oficina del dalái lama ​en la red social X, añadiendo ‌que se espera que viaje ‌a la región india de Ladaj a ⁠finales de junio para una estancia prolongada.

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El ganador del Premio Nobel de la Paz se sometió a una intervención quirúrgica en la misma ​rodilla en ‌Nueva York en 2024, aunque meses después dijo a Reuters que "no era nada grave", a pesar de que caminaba con cautela con la ayuda de sus asistentes. ⁠Ahora utiliza un carrito de golf para recorrer distancias más largas dentro de su complejo.

El XIV dalái lama dijo el año pasado que esperaba vivir más de 130 años, ampliando su predicción anterior, y ha asegurado a sus seguidores que se reencarnará tras ‌su muerte.

El líder del budismo tibetano con más años de servicio vive en Dharamshala desde que huyó del Tíbet en 1959 tras un levantamiento fallido contra el dominio chino.

China, que busca consolidar su ‌control sobre el Tíbet, considera al dalái lama un separatista y afirma que debe aprobar a su ‌sucesor, basándose en ⁠un ritual centenario. El dalái lama ha instado a sus seguidores a ​rechazar a cualquier persona elegida por Pekín.

Con información de Reuters