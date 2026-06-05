Las contradicciones que complican al nuevo detenido en el femicidio de Agostina Vega

Después de la insistencia de la querella encabezada por la abogada Fernanda Alaniz, que representa a Gabriel Vega papá de Agostina, el Fiscal ordenó la detención de un hombre de 47 años que vivía en la casa de Claudio Barrelier y declaró varias veces como testigo en el expediente. Sus declaraciones, sostienen fuentes cercanas a la investigación, están plagadas de contradicciones que fueron analizadas y cotejadas por los especialistas y terminó con la detención e imputación por “encubrimiento agravado”, una calificación que los querellantes aseguran que incluiría a otras dos personas que podrían ser detenidas en cuestión de horas.

Ante la Justicia, el nuevo detenido había asegurado que durante el sábado que desapareció Agostina, él “la había visto en la canchita porque acompañé a Claudio a jugar al fútbol” y además señaló que “luego todos fuimos al mismo cumpleaños donde también fueron Melisa y Agostina”. En ese punto los investigadores entienden que el acusado dice la verdad pero luego señala: “Después de esa reunión me fui a trabajar a un kiosco hasta la madrugada y de ahí me fui a la casa de Melisa y ayudé a buscar a Agostina”. En esta parte de la investigación los especialistas sostienen que pueden existir fórmulas para ayudar al único imputado en su coartada. En primer lugar, el nuevo detenido busca ubicarse lejos de la casa donde se perpetró el femicidio y así no responder si escuchó o vio algo, pero también repite parte de la coartada de Barrelier que aseguraba haber ido a comprar cigarrillos y bebida a un kiosco, cuando en realidad las pruebas lo ubican entrando a la casa con la víctima.

Además, el nuevo detenido señaló en sus declaraciones: “Después de trabajar en el kiosco me pasaron a buscar amigos y fuimos directo a la casa de Melisa donde ayudamos a buscar a Agostina”. Allí el hombre señalado por encubrir a Barrelier sostiene que anduvieron en el barrio donde la víctima iba a la escuela buscando al joven que había señalado Barrelier pero los horarios no coinciden con la búsqueda sino que la familia en ese momento estaba haciendo la denuncia por la desaparición. Además, los investigadores sostienen que los movimientos del nuevo detenido tienen más que ver con sostener la falsa hipótesis de Barrelier que con lo que pensaba la familia de la nena en ese momento y sospechan que buscaba obtener datos para ayudar a su amigo. También, explican los investigadores, el nuevo detenido orienta esas búsquedas a barrios lejanos y opuestos a donde estaba Barrelier y se había movilizado Agostina.

El tramo más fuerte de la declaración del nuevo detenido tiene que ver con su regreso a la casa del barrio Cofico el domingo por la mañana. En su relato dice: “fui a la casa con un amigo a tomar unas cervezas a la habitación donde me quedaba y pasé por la cocina y el resto de la casa buscando a la esposa de Claudio para avisarle, pero no vi nada ni a nadie". Los investigadores sospechan de esa frase, ya que el nuevo imputado habla siempre de que no vio nada ni escuchó nada pero sus horarios coinciden con lo que los investigadores señalan como clave en parte del accionar criminal. Además, sostienen que el nuevo imputado pone a un nuevo testigo en escena pero lo hace para sostener su coartada y despegarse así de cualquier acusación. Además, el hombre que era testigo dio un dato que fue aprovechado por los investigadores en el último operativo realizado durante la tarde del miércoles, cuando señaló que “lo único raro es que me habían cambiado el acolchado y me habían dejado una frazada, pero me dijeron que era por si tenía frío”. Con esta declaración, los peritos secuestraron un colchón y ropa de cama de la vivienda. El abogado del nuevo imputado quien sostiene que “lo detuvieron por las huellas en el colchón donde dormía”.

Ahora, tras la detención de un amigo de Claudio Barrelier, el avance de la investigación señala que en las próximas horas habrá nuevas imputaciones y detenciones en el círculo íntimo del sindicado barrabrava de Instituto y empleado de la Municipalidad de Córdoba. Según la hipótesis principal, Claudio Barrelier pudo haber sido el autor del abuso sexual y femicidio pero hubo al menos otras tres personas que lo ayudaron a desviar la investigación y ocultar pruebas, por lo que deben enfrentar la acusación en busca de Justicia por Agostina.