Pobreza extrema en Córdoba: vecinos denuncian desaparición de gatos para consumo

La ciudad de Córdoba atraviesa una de las crisis más profundas y en las últimas semanas vecinos denunciaron que personas en situación de calle estarían alimentándose de gatos y mascotas. En este marco, organizaciones barriales reclaman asistencia estatal urgente.

La denuncia la hicieron vecinos de los barrios como Güemes, Observatorio y Bella Vista, que detallaron escenas de crisis alimentaria. “Aparentemente las personas en situación de calle están alimentándose de gatos, de mascotas de los vecinos que andan sueltos por ahí”, relató un vecino.

Lautaro Celayes, presidente del centro vecinal de barrio Güemes, reconoció que “la atención mediática se centró en denuncias sobre robos de mascotas”. Sin embargo, aclaró que desde la institución buscan priorizar la emergencia social de fondo por sobre el “morbo” que genera el tema. “La vulnerabilidad psicológica y los consumos problemáticos de quienes viven en la calle son el verdadero problema”, subrayó Celayes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Otra vecina, Soledad Gómez, agregó que “hay arrebatos constantemente, roturas de vidrios de autos… es muy difícil dar la alerta a la policía porque en general están cubriendo otras cosas”. Luego detalló: “Vimos pasar chicos menores sacando cosas… se llevaban televisores, packs de bebidas… se llevaban cosas a mansalva”.

Según medios locales, la situación evoca inevitablemente el recuerdo de Rosario en 1996, cuando bajo las políticas neoliberales del menemismo circuló la imagen de familias cocinando gatos para sobrevivir, mito que el gobierno de entonces negó.

Crisis en Córdoba

En el Gran Córdoba, según el Monitoreo de Condiciones de Vida de la Dirección General de Estadística y Censos, más del 36% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza y un 9% en situación de indigencia. Estos indicadores se elaboran a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y reflejan que una parte significativa de la población no logra cubrir la canasta básica total (CBT), mientras que los hogares indigentes ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria (CBA). El informe también señala que los planes sociales no monetarios, como el P.A.I.Cor o la tarifa social.

Por otro lado, el INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la pobreza urbana en Argentina se mantiene en torno al 41,2%, con Córdoba entre las provincias más afectadas. La inflación acumulada en la región, que superó el 23% interanual en marzo, incrementó el costo de la canasta básica y profundizó la brecha entre ingresos y gastos esenciales. La tasa de desempleo en Córdoba alcanzó el 8,8% a fines de 2025.