¿El aguinaldo se cobra en junio o julio 2026? Todo lo que hay que saber

Cuándo puedo cobrar el aguinaldo

Con la llegada de mitad de año, miles de trabajadores, jubilados y pensionados vuelven a consultar cuándo se paga la primera cuota del aguinaldo en 2026. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso extra clave para millones de hogares y cada junio reaparece la misma duda: si se cobra este mes o si puede depositarse en julio.

La legislación vigente establece que el medio aguinaldo corresponde al primer semestre del año y debe abonarse durante junio. Para 2026, la fecha límite es el 30 de junio, aunque la normativa también contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores.

Cómo calculo el aguinaldo

Esto significa que algunas empresas podrían acreditarlo durante los primeros días de julio sin incumplir la ley. Por eso, aunque legalmente corresponde a junio, en ciertos casos el dinero puede impactar en la cuenta bancaria ya iniciado julio.

Aguinaldo: la fecha de cobro en junio

Cómo se calcula el aguinaldo de junio

La primera cuota del aguinaldo equivale al 50% del mejor salario mensual cobrado entre enero y junio de 2026. No se toma un promedio de sueldos, sino la remuneración más alta percibida dentro de ese período. Por ejemplo, si el mejor sueldo del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

En caso de no haber trabajado los seis meses completos, corresponde un pago proporcional. Esto ocurre cuando una persona ingresó recientemente a su empleo o finalizó la relación laboral antes del cierre del semestre.

Para calcularlo, se divide el mejor sueldo por 12 y se multiplica por la cantidad de meses trabajados. Si un empleado comenzó en marzo y su mejor salario fue de $900.000, por cuatro meses trabajados debería cobrar $300.000.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo se calcula en base al sueldo bruto de cada trabajador y se divide en dos partes iguales, una correspondiente al primer semestre del año y otra al segundo. Este pago adicional suele ser de gran importancia para los trabajadores, ya que les permite hacer frente a gastos adicionales, como los relacionados con las celebraciones de fin de año o la vuelta a clases de los hijos.

Es importante destacar que el aguinaldo no está sujeto a descuentos de seguridad social ni del impuesto a las ganancias hasta ciertos límites, según la legislación vigente en el país. Sin embargo, su monto y la fecha de pago pueden variar dependiendo de acuerdos sectoriales o colectivos, así como también de las condiciones específicas de cada empleo.

Jubilados: cuándo cobran el aguinaldo

En el caso de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES, el aguinaldo suele abonarse junto con el haber mensual de junio.

Las fechas varían según:

Terminación de DNI

Tipo de prestación

Monto del haber

El calendario oficial se publica cada mes y, por lo general, los pagos se distribuyen entre la segunda y la cuarta semana de junio.