Protestas y obras de última hora perturban Ciudad de México ad portas del Mundial

Profesores del sindicato mexicano CNTE protestan en Ciudad de México por la mejora de sus salarios

​A ocho días de que Ciudad de México inaugure la Copa Mundial de fútbol, la capital está envuelta en un caos por protestas, cierres de ‌vías y obras de última ‌hora que obligan a millones de citadinos a enfrentar retrasos y modificar sus trayectos diarios.

El jueves 11 de junio la capital mexicana abrirá el Mundial de Norteamérica con el duelo entre los locales y Sudáfrica en el icónico estadio Azteca. Con los ojos del mundo puestos en México, diversos sectores, como los maestros, realizan marchas y bloqueos de arterias principales y han advertido que podrían intensificar sus acciones durante el ​torneo si el gobierno ⁠de la presidenta Claudia Sheinbaum no atiende sus demandas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores ‌de la Educación (CNTE), el sindicato magisterial disidente, reclama al Gobierno que ⁠cumpla con su promesa de campaña de derogar ⁠la Ley del ISSSTE de 2007, que reformó profundamente el sistema de pensiones y seguridad social para los trabajadores del Estado, así como mejoras salariales.

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"El Gobierno actual hizo un ⁠compromiso de campaña, tanto el gobierno de (el expresidente) Andrés Manuel López Obrador ​como el de la presidenta Sheinbaum, dijeron que ellos tenían ‌ese compromiso con el magisterio de echar ‌abajo esa reforma (...) pero no ocurrió", dijo el miércoles Rodrigo Arias, quien lleva ⁠40 años como profesor de escuela en su natal Oaxaca, al sur del país.

"Hay desatención. Hay una política de administrar los tiempos, de hacer compromisos, pero que no se cumplen realmente. Seguiremos movilizándonos hasta ser escuchados, incluso de cara al Mundial", ​agregó Arias, ‌en las afueras de la Secretaría de Gobernación, donde la CNTE llevaba a cabo una protesta, mientras sus dirigentes se reunían con autoridades para tratar de llegar a acuerdos.

En otros puntos de la capital, los maestros también bloqueaban vialidades generando caos vehicular y molestia en los transeúntes. El ⁠martes, incluso, manifestantes rompieron unas estatuas de futbolistas que adornaban la concurrida avenida Paseo de la Reforma. Arias aseguró que quienes lo hicieron no pertenecen al sindicato y que ellos no buscan destruir ni provocar. A pesar de ello, varios locales a lo largo de la vía lucían el miércoles con vallas de metal y madera para protegerse.

Sheinbaum aseguró en su habitual rueda de prensa matutina que no iba a caer en provocaciones ni ‌ordenar la represión de las manifestaciones.

En el centro de Ciudad de México, jueces y magistrados en retiro también protestaban exigiendo indemnizaciones y pensiones luego de una reforma judicial de 2024 que reestructuró profundamente el aparato de justicia.

"El tráfico nos afecta mucho; estamos perdiendo demasiado tiempo", se lamentó Armando Escobedo, un chofer repartidor mientras tomaba un desvío por el cierre ‌de calles. "Hay que ser empáticos con los maestros, pero sí nos afectan en el trabajo", agregó.

México albergará 13 partidos del Mundial: cinco en la capital, cuatro cada uno en Guadalajara y ‌Monterrey. Ciudad de México ⁠ha sido sometida a varias obras de infraestructura para recibir el mayor evento deportivo del mundo. Sin embargo, la modernización del aeropuerto ​así como reparaciones en el metro y principales avenidas aún no han sido terminadas. El martes, una estructura metálica de un puente peatonal en el aeropuerto capitalino se desplomó hiriendo a una automovilista.

Con información de Reuters