Cuándo se paga el aguinaldo de mediados de 2026: la fecha y cuándo se cobra

Miles de trabajadores registrados y jubilados comienzan a consultar cuándo se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Se trata de uno de los ingresos extra más esperados del año, ya que representa un refuerzo económico clave para muchos hogares.
El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo percibido durante el primer semestre y corresponde tanto a empleados en relación de dependencia como a jubilados y pensionados del sistema previsional.
Cuándo se paga el aguinaldo de junio 2026
De acuerdo con la legislación laboral vigente en Argentina, la primera cuota del aguinaldo debe pagarse hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que muchas empresas podrían acreditarlo dentro de los primeros días de julio, según su modalidad administrativa. Esto significa que el depósito puede concretarse entre fines de junio y la primera semana de julio.
¿Qué es el aguinaldo?
El aguinaldo se calcula en base al sueldo bruto de cada trabajador y se divide en dos partes iguales, una correspondiente al primer semestre del año y otra al segundo. Este pago adicional suele ser de gran importancia para los trabajadores, ya que les permite hacer frente a gastos adicionales, como los relacionados con las celebraciones de fin de año o la vuelta a clases de los hijos.
Es importante destacar que el aguinaldo no está sujeto a descuentos de seguridad social ni del impuesto a las ganancias hasta ciertos límites, según la legislación vigente en el país. Sin embargo, su monto y la fecha de pago pueden variar dependiendo de acuerdos sectoriales o colectivos, así como también de las condiciones específicas de cada empleo.
Jubilados: cuándo cobran el aguinaldo
En el caso de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES, el aguinaldo suele abonarse junto con el haber mensual de junio.
Las fechas varían según:
- Terminación de DNI
- Tipo de prestación
- Monto del haber
El calendario oficial se publica cada mes y, por lo general, los pagos se distribuyen entre la segunda y la cuarta semana de junio.
Quiénes cobran aguinaldo
El SAC le corresponde a:
- Trabajadores registrados en relación de dependencia
- Jubilados y pensionados nacionales
- Empleados del sector público
- Personal de casas particulares registrado
Quiénes no cobran aguinaldo
No perciben este ingreso:
- Monotributistas
- Trabajadores informales
- Autónomos
- Beneficiarios de programas sociales sin vínculo laboral
Cómo se calcula el aguinaldo
El monto del aguinaldo equivale al 50% del salario más alto cobrado entre enero y junio.
- Ejemplo: Si el mejor sueldo del semestre fue de $800.000: Aguinaldo = $400.000. Si no trabajó todo el semestre Se liquida proporcionalmente: (Mejor sueldo / 12) x meses trabajados Si el empleador no deposita el aguinaldo dentro del plazo legal, el trabajador puede reclamar el pago correspondiente, ya que se trata de una obligación establecida por ley.