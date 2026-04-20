Cuándo se paga el aguinaldo de mediados de 2026: la fecha y cuándo se cobra

Cuánto cobro el aguinaldo 2026.

Miles de trabajadores registrados y jubilados comienzan a consultar cuándo se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Se trata de uno de los ingresos extra más esperados del año, ya que representa un refuerzo económico clave para muchos hogares.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo percibido durante el primer semestre y corresponde tanto a empleados en relación de dependencia como a jubilados y pensionados del sistema previsional.

Aguinaldo de junio 2026: cuándo se cobra y cómo se calcula.

Cuándo se paga el aguinaldo de junio 2026

De acuerdo con la legislación laboral vigente en Argentina, la primera cuota del aguinaldo debe pagarse hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que muchas empresas podrían acreditarlo dentro de los primeros días de julio, según su modalidad administrativa. Esto significa que el depósito puede concretarse entre fines de junio y la primera semana de julio.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo se calcula en base al sueldo bruto de cada trabajador y se divide en dos partes iguales, una correspondiente al primer semestre del año y otra al segundo. Este pago adicional suele ser de gran importancia para los trabajadores, ya que les permite hacer frente a gastos adicionales, como los relacionados con las celebraciones de fin de año o la vuelta a clases de los hijos.

Es importante destacar que el aguinaldo no está sujeto a descuentos de seguridad social ni del impuesto a las ganancias hasta ciertos límites, según la legislación vigente en el país. Sin embargo, su monto y la fecha de pago pueden variar dependiendo de acuerdos sectoriales o colectivos, así como también de las condiciones específicas de cada empleo.

Jubilados: cuándo cobran el aguinaldo

En el caso de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES, el aguinaldo suele abonarse junto con el haber mensual de junio.

Las fechas varían según:

Terminación de DNI

Tipo de prestación

Monto del haber

El calendario oficial se publica cada mes y, por lo general, los pagos se distribuyen entre la segunda y la cuarta semana de junio.

Quiénes cobran aguinaldo

El SAC le corresponde a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia

Jubilados y pensionados nacionales

Empleados del sector público

Personal de casas particulares registrado

Cómo calcular el aguinaldo.

Quiénes no cobran aguinaldo

No perciben este ingreso:

Monotributistas

Trabajadores informales

Autónomos

Beneficiarios de programas sociales sin vínculo laboral

Cómo se calcula el aguinaldo

El monto del aguinaldo equivale al 50% del salario más alto cobrado entre enero y junio.