Betis vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Real Madrid y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo viernes 24 de abril desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Liga.
Así llegan Betis y Real Madrid
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
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Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis igualó - frente a Girona. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 derrota y 3 empates. Le convirtieron 4 goles y registró solo 3 a favor.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid igualó - ante Alavés en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 9 goles a favor y le han convertido 6 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se llevó la victoria por 5 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 46 puntos (11 PG - 13 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 70 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (22 PG - 4 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|79
|31
|26
|1
|4
|54
|2
|Real Madrid
|70
|31
|22
|4
|5
|36
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|4
|Atlético de Madrid
|57
|31
|17
|6
|8
|19
|5
|Betis
|46
|31
|11
|13
|7
|7
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Real Madrid: 24 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Real Oviedo: 3 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Betis: 24 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Espanyol: 3 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Real Madrid, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas