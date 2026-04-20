Levante vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

Levante recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 33 de la Liga, el próximo jueves 23 de abril a partir de las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Sevilla

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

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Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de vencer a Getafe con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 10 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Levante con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 29 puntos (7 PG - 8 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (9 PG - 7 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 16 Sevilla 34 31 9 7 15 -12 19 Levante 29 31 7 8 16 -15

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Espanyol: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Villarreal: 2 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Osasuna: 26 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Real Sociedad: 4 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Sevilla, según país