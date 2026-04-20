Karina Milei va por la Ciudad y vuelve a acercarse a Patricia Bullrich

El devenir judicial, político y de imagen del jefe de gabinete Manuel Adorni obligó a la principal armadora de La Libertad Avanza a barajar y dar de nuevo. Karina Milei no se mueve de sus objetivos estratégicos pero está obligada a pensar en nuevos actores para llevarlos a cabo. Terminar con el macrismo en la Ciudad es su prioridad para 2027 y vuelve a mirar a Patricia Bullrich para conseguir ese objetivo.

Al menos es lo que se interpretó de la reunión de referentes porteños que convocó junto a la jefa local partidaria Pilar Ramírez. “Vamos por el gobierno de la Ciudad”, fue la orden que bajó Karina en las oficinas de Avenida de Mayo. Se determinó un plan de acción que incluye recorridas de la ex ministra de Seguridad por los distintos barrios.

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“No dijo que la candidata es Bullrich, no lo daría por sentado pero todo lo gestual estuvo”, resumen los presentes. La secretaria General de la Presidencia invitó a la Senadora por CABA y también a algunos de sus más estrechos colaboradores como el legislador Juan Pablo Arenaza y Damián Arabia. En la reunión fue muy ponderada: “contamos con vos y con tu figura cuando vas a la tele”, le reconocieron.

El movimiento se da después de distintas acciones de aislamiento que sufrió la jefa de bloque libertario por el excesivo protagonismo que consiguió con el debate y las negociaciones de la reforma laboral durante el verano. “Ella no tiene la culpa de medir más que el Presidente”, replicaban en su entorno. Las encuestas siguen siendo favorables para Bullrich. “Nunca dejé de medir”, dice en privado en un momento donde la opinión sobre el Gobierno y la imagen de Javier Milei caen. Hoy vuelve a quedar como la mejor posicionada desde el oficialismo para la carrera electoral.

“Vamos por la Ciudad y vamos a fondo”, arengó Pilar Ramírez quien hasta hace poco más de un mes posaba junto a Adorni en la construcción de su carrera porteña. En un cambio de figuras, se van a conformar equipos técnicos especializados en distintas áreas para marcarle la cancha a Jorge Macri con proyectos de ley. “Todos los que quieran participar en equipos técnicos y militantes son bienvenidos”, se convocó. Según lo trazado, Bullrich junto a otras figuras porteñas libertarias van a salir a caminar la capital con una actitud bien contraria a la gestión macrista.

La exministra no se correrá del camino de lealtad trazado desde su pase del PRO a LLA. En el momento de mayor fricción con la hermanísima ratificó ante los suyos su acompañamiento incondicional a Milei independiente del destino electoral que se le determinara. Sin embargo, en este periodo no dejó de mostrar gestos de independencia y de un capital propio previo a la constitución del fenómeno libertario que es visto por recelo en la Secretaría General. Su respaldo a Adorni fue medido y evitó fotografiarse con quién era el predilecto a competir por la jefatura de gobierno porteño.