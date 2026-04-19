Ver Racing vs. Aldosivi en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

La Academia visita a Aldosivi en Mar del Plata.

Racing visita este domingo 20 de abril, desde las 13:30 horas, a Aldosivi por la fecha 15 del torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas va en búsqueda de una rápida recuperación después de lo que fue una semana muy negativa en términos de resultados, con dos caídas de local: primero en el clásico frente a River (2-0) y después en la Copa Sudamericana ante Botafogo (3-2) a puertas cerradas, con el plus de que este último lo perdió en el tiempo de descuento.

La Academia entró en una racha negativa tras el partido en el que cayó ante Independiente, que parece haber golpeado fuerte en lo anímico. Antes, Racing había estado nueve encuentros sin conocer la derrota y parecía haber encontrado la regularidad. Costas sabe que el margen de error en esta etapa es mínimo, ya que solo quedan tres fechas para que finalice la fase regular y, por el momento, el conjunto de Avellaneda no está clasificando a los playoff.

Por dónde ver Racing contra Aldosivi por TV online

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Aldosivi y Racing de este domingo 13:30 será transmitido por TNT Sports.

Racing contará con sus hinchas en el Minella

El club podrá contar con hinchada visitante en su encuentro en Mar del Plata. Son 5000 populares y 1500 plateas las que dispone Racing, que contará con la posibilidad de contar con su parcialidad fuera de casa por segunda vez en el campeonato, después del encuentro frente a Banfield. La Aprevide informó detalles sobre el operativo de seguridad, que contará con cerca de 385 efectivos, 70 agentes de seguridad privada, 44 empleados de Utedyc, servicio médico y emergencias.

El Minella de Mar del Plata.

Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 11 y el organismo de seguridad, que responde al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, recomendó "concurrir con tiempo al evento para un ingreso fluido y seguro, con entrada física y DNI para los controles en los ingresos". La Aprevide agregó que "se efectivizará el ejercicio del derecho de admisión con el uso de los teléfonos inteligentes" y recomendó dirigirse "desde Ruta N°2, Av. Champagnat hacia Av. Juan B.Justo y Canosa".

La limpieza de jugadores de Aldosivi en la previa

Israel Damonte asumió las riendas de Aldosivi de Mar del Plata en un contexto difícil en lo deportivo para el club, que se encuentra anteúltimo en su grupo y aún no pudo ganar en 13 partidos disputados. Ante esta situación, el entrenador tomó medidas extremas y decidió limpiar a cinco futbolistas, que no serán más tenidos en cuenta por el entrenador. Estos son Junior Arias, Roberto Bochi, Rodrigo Marques, Guillermo Enrique y Joaquín Novillo.