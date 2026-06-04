Tiene 23 años, se llama Aimar por el excrack de River y va a jugar el Mundial 2026: "Favorito"

Pablo Aimar inspiró su nombre y va a jugar el Mundial 2026

La etapa de Pablo Aimar como futbolista marcó a varias generaciones y no sólo por lo que hizo vistiendo la camiseta de River Plate. El hoy compañero de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección Argentina fue el ídolo que inspiró a Lionel Messi, pero también a una familia de Irak. Más precisamente a un hombre fanático del cordobés que convenció a su esposa de darle el nombre del "Payasito" a su hijo, quien 23 años más tarde jugará el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Se trata de Aimar Sher, volante del Sarpsborg 08 de Noruega que representará a la Selección iraquí en la Copa del Mundo siendo parte del Grupo I justamente con el seleccionado noruego, Francia y Senegal. El mediocampista forma parte de la lista de 26 convocados por el australiano Graham Arnold para disputar el torneo al que llegó por medio del repechaje en el que dejó en el camino a Bolivia. En una entrevista previa al compromiso con el equipo sudamericano, el jugador reveló detalles de su historia relacionada al argentino.

Se llama Aimar por el exjugador de River y representará a Irak en el Mundial 2026

"Fue en 2022, el año en que nací. Pablo Aimar era uno de los mejores jugadores del mundo, era el favorito de mi papá. Cuando el Valencia ganó LaLiga mi papá convenció a mi mamá de llamarme así por él", esbozó el futbolista hace algunos meses atrás cuando su seleccionado soñaba con un lugar en el Mundial. A su vez, cuando le tocó definir su estilo de juego y contar lo que adquirió del "Payasito", Sher contó que "se pueden ver similitudes, manejo de la pelota y ese tipo de cosas". Por último, añadió que también es un gran referente por ser el ídolo de Messi y "no es algo menor".

Con respecto a la etapa del cordobés con la camiseta del equipo "Ché", fue sin dudas una de las grandes figuras cosechando un total de cuatro títulos: dos veces LaLiga, una Copa de la UEFA (Europa League actual) y una Supercopa de Europa. A su vez, marcó 27 goles y brindó 39 asistencias en un total de 162 partidos. Su desempeño en el verde césped inspiró a más de uno y si quedaban dudas de que lo hizo con el astro rosarino de la Selección Argentina, también pasó con Aimar Sher.

Lista de convocados de Irak para el Mundial

Arqueros : Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa) y Ahmed Basil (Al-Shorta).

: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa) y Ahmed Basil (Al-Shorta). Defensores : Hussein Ali (Pogón Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Akam Hashem (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzeñ), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Frans Putros (Persib Bandung) y Mustafa Saadoon (Al-Shorta).

: Hussein Ali (Pogón Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Akam Hashem (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzeñ), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Frans Putros (Persib Bandung) y Mustafa Saadoon (Al-Shorta). Volantes : Zaid Ismail (Al-Talaba), Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (AGF Aarhus), Zidane Iqbal (FC Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra) y Ahmed Qasim (Nashville SC).

: Zaid Ismail (Al-Talaba), Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (AGF Aarhus), Zidane Iqbal (FC Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra) y Ahmed Qasim (Nashville SC). Delanteros: Youseff Amyn (AEK Lamaca), Marko Farji (Venezia FC), Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al Hamadi (Ipswich Town), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma) y Mohanad Ali (Dibba Al-Hisn).

La lista de Irak para el Mundial 2026

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