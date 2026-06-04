Frente a la desidia de Zdero, el peronismo chaqueño busca declarar la emergencia industrial

El panorama para el entramado productivo de Chaco es crítico, con caída del empleo y empresas que cierran todos los días. Sin respuestas del gobernador Leandro Zdero, un grupo de diputados del Justicialismo tomaron la posta al presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial, productiva, tarifaria y laboral en la provincia, con el objetivo de asistir a las pequeñas y medianas empresas que atraviesan dificultades por la caída de la actividad económica.

La iniciativa, impulsada por el legislador Luciano Moser y acompañada por otros integrantes de la oposición, propone una batería de medidas destinadas a sostener la actividad de las industrias chaqueñas, preservar puestos de trabajo y aliviar la carga financiera y tributaria del sector. Según el texto, la emergencia tendría una vigencia inicial de 365 días, con posibilidad de ser prorrogada por única vez por el Poder Ejecutivo provincial.

En los fundamentos, los legisladores provinciales sostienen que las industrias chaqueñas enfrentan un escenario crítico producto del incremento de tarifas, la retracción del consumo, el acceso limitado al financiamiento y el avance de políticas nacionales que, a su entender, favorecen la competencia de productos importados.

La iniciativa también recoge ciertos planteos formulados por representantes de la Unión Industrial del Chaco, quienes advirtieron sobre embargos de cuentas bancarias, dificultades para afrontar obligaciones fiscales y el riesgo de cierre de empresas.

El presidente de la entidad, Aldo Kastón, había elevado la voz por el agravamiento que atraviesa el sector. “Si no nos juntamos, nos caemos todos”, señaló. En ese sentido, cuestionó que las políticas nacionales de la administración de Javier Milei se concentren en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), advirtiendo que las provincias del norte quedan excluidas de ese esquema.“Nosotros necesitamos una ecuación sobre industria distinta y en este momento necesitamos con cierta urgencia un apoyo diferente”, afirmó.

Si bien el Índice de producción industrial (IPI) del Indec mostró un crecimiento interanual del 5% en marzo, los analistas piden cautela. Este repunte se dio sobre una base de comparación extremadamente baja: un desplome del 21% en marzo de 2024. De hecho, la industria todavía se ubica un 13% por debajo de los niveles de marzo de 2023 y un 10% por debajo de los registros de 2022.

Tarifas, regularización tributaria y condonación de ciertas deudas

Uno de los puntos centrales de la propuesta del peronismo chaqueño establece una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica y agua potable para las micro, pequeñas y medianas empresas industriales alcanzadas por la ley. El beneficio se instrumentaría mediante subsidios provinciales destinados a las empresas prestadoras de servicios públicos.

El proyecto también contempla una ampliación de los regímenes de regularización tributaria vigentes. Entre las medidas propuestas figura la posibilidad de acceder a planes de pago de hasta 84 cuotas sin anticipo, además de beneficios especiales para industrias que mantengan actividad y empleo.

Además, la iniciativa prevé la condonación total de determinadas deudas tributarias provinciales vencidas hasta junio de 2025 y el levantamiento automático de embargos sobre cuentas bancarias operativas para las empresas que adhieran al régimen.

A su vez, plantea que la Administración Tributaria Provincial suspenda el avance de nuevas ejecuciones fiscales durante el período de emergencia, salvo en casos vinculados a la prescripción de obligaciones.