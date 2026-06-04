El Gobierno acelera el ajuste con fuertes aumentos en el gas previo al invierno 

En una maniobra que profundiza el esquema de transferencia de ingresos desde los hogares hacia las arcas del Estado y las empresas energéticas, el gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios del interior del país y parte de Buenos Aires. De esta manera, incrementó el precio del gas propano indiluido por redes, que se distribuye puro directamente por tuberías a localidades aisladas, funcionando como alternativa al gas de red tradicional para cocinar, calentar agua y calefaccionar.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 126/2026 de la Secretaría de Energía y una batería de disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), que aprobó un cambio drástico en la fórmula de cálculo del gas propano indiluido por redes, el cual pasará a representar el 60% del Precio de Paridad de Exportación (PPE). Este incremento no es un hecho aislado, sino la culminación de una aceleración deliberada de la quita de subsidios: en marzo de 2024, el porcentaje del PPE trasladado a las facturas era apenas del 25%; para junio de 2025 se había elevado al 40%, y ahora, en las puertas del invierno de 2026, el Gobierno decidió darle otro golpe al bolsillo de los usuarios. Bajo la excusa de la "emergencia del sector energético" y la necesidad imperiosa de "reducir el costo fiscal para el Estado Nacional", la administración libertaria desprotege deliberadamente a miles de familias que no tienen acceso a la red de gas natural y dependen exclusivamente de este sistema.

A qué zonas afecta el aumento de gas

Esta actualización tarifaria afecta directamente a las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, por lo que Impacta específicamente en las localidades que carecen de red de gas natural y dependen del suministro de gas propano indiluido por redes.

El impacto regional del nuevo esquema tarifario

Al aplicarse a partir de junio, el aumento impactará de lleno en los meses de temperaturas más bajas, cuando el consumo es vital para la calefacción en zonas críticas como la Patagonia, Cuyo y el Noreste. Los nuevos cuadros tarifarios revelan valores que, para muchos usuarios residenciales y pequeños comercios, se vuelven prácticamente impagables, con cargos fijos que en algunas localidades superan los 30.000 pesos mensuales antes de computar el consumo por metro cúbico.

Los datos extraídos de los anexos técnicos aprobados por el ENREGE muestran una disparidad regional que castiga con mayor dureza a las zonas más aisladas o con menor infraestructura:

Malargüe (Mendoza): para un usuario de categoría R2 (consumo medio), el cargo fijo mensual se disparó a $33.404,60 , mientras que el metro cúbico de gas se fijó en $399,97 .

(Mendoza): para un usuario de categoría R2 (consumo medio), el cargo fijo mensual , mientras que el metro cúbico de gas se fijó en . Región Noreste (Gas Nea): en provincias como Formosa, el cargo por m³ para usuarios residenciales sin subsidios alcanzó los $502,93 , el más alto registrado en el reporte, seguido por Misiones con $458,47 y Chaco con $463,51.

(Gas Nea): en provincias como Formosa, el cargo por m³ para usuarios residenciales , el más alto registrado en el reporte, seguido por Misiones con $458,47 y Chaco con $463,51. Litoral Gas (Rufino, Santa Fe): los usuarios residenciales deberán enfrentar cargos fijos de $24.759,09 para la categoría R2 y un costo por m³ de $361,85.

(Rufino, Santa Fe): los usuarios residenciales deberán enfrentar para la categoría R2 y un costo por m³ de Camuzzi Gas Pampeana (Ameghino): el cargo fijo para usuarios residenciales y pequeños comercios (SGP) se estableció en $20.866,34, con un m³ a $361,63.

Lo más alarmante del nuevo diseño institucional es la pérdida total de previsibilidad para el ciudadano común. Según establecen las resoluciones, los cuadros tarifarios se actualizarán de forma automática ante cualquier modificación en el precio de referencia internacional del propano. Esto significa que los usuarios quedan a merced de la volatilidad del mercado externo en un servicio esencial para la supervivencia invernal.

Una por una, todas las localidades perjudicadas por el aumento del gas propano

Buenos Aires

Ameghino

Bahía San Blas, Partido de Patagones

Blaquier

Bunge y Piedritas

Carabelas

Claromecó y Copetonas

Cucullú

Ferré

Gardey

Germania

Granada

Inés Indart

Ireneo Portela

La Colina

Mechongué

Moquehuá

Napaleofú

Norberto de la Riestra

Orense, Cascallares, Bellocq

Oriente y El Perdido

Pasteur

Pearson

Pedernales

Quenumá

Rawson

Roberts

San Manuel

Santa María, Villa Loguercio y Antonio Carboni

Tres Sargentos

Villa Ventana

Villanueva

Chaco

Todos los usuarios de la provincia abastecidos por gas propano

Chubut

Camarones

Gan Gan

Gastre

Gualjaina

Paso de Indios

Corrientes

Todos los usuarios de la provincia abastecidos por gas propano

Formosa

Todos los usuarios de la provincia abastecidos por gas propano

Mendoza

Departamento de Malargüe

Misiones

Todos los usuarios de la provincia abastecidos por gas propano

Neuquén

Aluminé

Bajada del Agrio

Barrancas

Caviahue

El Cholar

El Huecú

Las Coloradas

Las Ovejas

Loncopué

Manzano Amargo

Taquimilán

Tricao Malal

Varvarco

Villa Pehuenia

Villa Traful

Santa Cruz

El Chaltén

Gobernador Gregores

Hipólito Yrigoyen

Los Antiguos

Perito Moreno

Tres Lagos

Santa Fe