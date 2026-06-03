Tras los aumentos de Zdero, denuncian a la empresa eléctrica de Chaco por facturas millonarias y desamparo

Tras los aumentos dispuestos por el gobernador Leandro Zdero en la tarifa de energía eléctrica que presta SECHEEP, la Fundación The Rock (La Roca) anunció que avanzará con una denuncia penal contra la empresa energética tras una serie de irregularidades vinculadas al cobro de tarifas eléctricas, el retiro de medidores en viviendas y comercios, y situaciones que afectarían a usuarios electrodependientes en distintos puntos de la provincia del Chaco. La presentación se realizará luego de que la Justicia Federal rechazara un amparo colectivo impulsado por la organización en representación de cientos de familias chaqueñas.

La presidenta de la fundación, Alejandra Bordón, aseguró que la entidad recibe desde hace meses reclamos de usuarios que no pueden afrontar el pago de las facturas de energía y que se encuentran en una situación cada vez más compleja debido a los incrementos registrados en el servicio.

Según explicó, los casos abarcan tanto a familias de sectores vulnerables como a pequeños comerciantes del interior provincial. Bordón sostuvo que se registran facturas que alcanzan entre dos y tres millones de pesos en negocios de escala reducida, como almacenes, kioscos o panaderías, montos que consideró imposibles de afrontar para actividades de baja rentabilidad.

La referente también advirtió que el impacto de los aumentos alcanza a los usuarios residenciales. De acuerdo con los testimonios recopilados por la fundación, existen hogares donde las boletas de electricidad pasaron de alrededor de 200.000 pesos a superar los 400.000 pesos en pocos meses, una situación que, según afirmó, genera serias dificultades económicas para muchas familias.

La intervención de la organización comenzó durante el año pasado, cuando habitantes de distintas localidades chaqueñas acudieron en busca de asistencia ante la imposibilidad de pagar el servicio. Entre los casos relevados figuran personas bajo tratamiento oncológico, familias con integrantes con discapacidad y pacientes electrodependientes que dependen de equipos eléctricos para su atención diaria.

Uno de los episodios más graves denunciados por la fundación involucra a dos vecinos de Villa Ángela que requieren asistencia mediante un pulmotor para sobrevivir. Según relató Bordón, al no poder afrontar el pago de las facturas, la empresa habría retirado el medidor y los cables de conexión, dejándolos sin suministro eléctrico. Actualmente, aseguró, ambas personas reciben energía gracias a la colaboración de un vecino.

El ajuste de Zdero golpea a todos

El gobierno de Leandro Zdero oficializó un aumento en la tarifa de energía eléctrica que presta SECHEEP, el cual comenzó a regir desde mayo y se aplicará de manera progresiva durante los próximos 12 meses. En las audiencias públicas, la empresa propuso una suba promedio superior al 60% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la implementación de un mecanismo de actualización mensual automática.

Pese a que el bloque Frente Chaqueño presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para suspender por 180 días los aumentos tarifarios en los servicios, la medida fue dispuesta a través de una resolución del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Según justificó la administración del gobernador Zdero, la actualización responde al fuerte desfasaje entre los costos actuales del servicio y las tarifas vigentes, que estaban calculadas con valores de diciembre de 2023.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la inflación registrada durante 2024 y 2025 impactó directamente en los costos de distribución de la energía, generando un desequilibrio económico en la empresa estatal. La resolución contempla que los cuadros tarifarios incluyan tanto el costo de abastecimiento de energía —definido a nivel nacional— como los costos propios de distribución.