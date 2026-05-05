Zdero profundiza el ajuste: aumenta la luz desde mayo y se aplicará de forma progresiva

En una nueva embestida al poder adquisitivo de los trabajadores, el gobierno de Leandro Zdero oficializó un aumento en la tarifa de energía eléctrica que presta SECHEEP, el cual comenzará a regir desde mayo y se aplicará de manera progresiva durante los próximos 12 meses. En las audiencias públicas, la empresa propuso una suba promedio superior al 60% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la implementación de un mecanismo de actualización mensual automática.

Pese a que el bloque Frente Chaqueño presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para suspender por 180 días los aumentos tarifarios en los servicios, la medida fue dispuesta a través de una resolución del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Según justificó la administración del gobernador Zdero, la actualización responde al fuerte desfasaje entre los costos actuales del servicio y las tarifas vigentes, que estaban calculadas con valores de diciembre de 2023.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la inflación registrada durante 2024 y 2025 impactó directamente en los costos de distribución de la energía, generando un desequilibrio económico en la empresa estatal. La resolución contempla que los cuadros tarifarios incluyan tanto el costo de abastecimiento de energía —definido a nivel nacional— como los costos propios de distribución.

La nueva estructura tarifaria comenzará a reflejarse en las facturas correspondientes a los consumos registrados desde el 1° de mayo. Sin embargo, el aumento no será de una sola vez: se aplicará en etapas mensuales durante un año hasta completarse.

Por otra parte, se introducirán cambios en el esquema de facturación de la potencia para determinados usuarios, en línea con disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación. Además, se incorporará un sistema de monitoreo mensual, lo que abre la posibilidad de nuevas actualizaciones si continúan las variaciones económicas.

Trabajadores de Chaco se quedaron sin agua el 1° de mayo

Una importante falla en el sistema de distribución de agua potable generó este 1° de mayo una fuerte caída del servicio en gran parte del interior de la provincia de Chaco. El Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep) confirmó que el incidente se produjo por una rotura en el Primer Acueducto, a la altura del puente sobre el río Negro.

Desde la empresa confirmaron que este domingo se logró subsanar con éxito la gran pérdida registrada en el acueducto y señalaron que resta completar una intervención menor, cuyos trabajos se harán entre el lunes y martes. Sin embargo, la problemática se inscribe en el ajuste que lleva adelante el gobernador Zdero, en el que el gobierno chaqueño redujo la inversión directa en infraestructura.

En medio de la desidia que expone la gestión de Zdero, el presidente de Sameep, el ingeniero Roberto Diez, explicó el origen de la falla: “El acueducto pasa por el río Negro y está anclado a unas columnas. Hubo un corrimiento que aflojó las riendas y provocó una separación de los caños de acero”, detalló en declaraciones a Alerta Urbana.

Como consecuencia, se debió detener completamente el bombeo desde Barranqueras, afectando el suministro hacia otros puntos. El corte volvió a exponer el descontento de vecinos en distintas localidades, quienes cuestionan tanto la falta del servicio como el costo de las facturas. De manera insólita, la compañía solicitó a la población hacer un uso racional del agua hasta la normalización del servicio.

Según detalló el medio Chaco Ahora, las zonas más comprometidas fueron Puerto Tirol, Colonia Popular, Laguna Blanca, Makallé, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi y Presidencia Roque Sáenz Peña, entre otras.