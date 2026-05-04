Mundial 2026: Mike Máquina del Mal apuntó contra la intensidad argentina y Luquitas Rodríguez lo cruzó

A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, el clima ya se empezó a sentir. No en la cancha, sino en las redes sociales la conversación entre streamers ya empezó: el eje es lo 'insoportable' que resulta la intensidad argentina y el pánico global a que la Selección repita el título de Qatar. El torneo todavía no empezó, pero la tensión se vive con protagonistas y códigos que no soportan la euforia nacional.

Y claro que la intensidad argentina ya empezó a generar polémica. Las imágenes de los festejos de la Selección en el colectivo, con el furor de los hinchas que no dejaron a los jugadores llegar al Obelisco, dieron la vuelta al mundo. También los memes del Dibu Martínez y las frases de Messi convertidas en remeras. Pero lo que más “molesta” de esa intensidad es que resulta difícil de entender si uno no es argentino. Y eso, justamente, es lo que empezó a hacerse oír a medida que se acerca la Copa del Mundo: que Argentina no vuelva a salir campeón. No por una cuestión competitiva, sino por los cuatro años consecutivos de gastadas, videos virales, cánticos y ese orgullo que infla el pecho.

Uno de los videos que más circuló fue el de Mike Máquina del Mal. Pero no fue el único. Desde Brasil, Allan Jones, y desde República Dominicana, Angelo (Will, de Los Futbolitos), se sumaron con críticas en la misma línea. Ese entramado de clips, respuestas y recortes terminó llegando a Luquitas Rodríguez, amigo del grupo, que lo retomó en su stream y eligió responder sin correrse del eje:“Sí, los argentinos somos intensos, pero ¿qué tiene de malo?”. Para Luquitas, la postura es clara: "El argentino un poco exagera con el fútbol, pero es nuestra forma de vivirlo. Los extranjeros están preocupados, pero los argentinos somos así, intensos, está en nuestra identidad".

La respuesta de Luquitas Rodríguez

Del otro lado, la reacción no siguió el camino esperable. Luquitas Rodríguez, con años de recorrido en el streaming y en los medios digitales, y con un vínculo constante con el fútbol desde el análisis y el humor, construyó una voz propia dentro de ese cruce entre cultura y deporte.

Cuando los clips empezaron a circular, Luquitas se subió al punto de partida de la conversación reforzando la idea de la intensidad como rasgo de identidad argentina: reconoció nuestra insistente pasión, la imposibilidad de ganar en silencio y la presencia constante. Pero en lugar de quedarse en esa descripción, avanzó. Propuso una lectura distinta: lo que desde afuera se veía como exceso, para él forma parte de nuestra cultura y es motivo de orgullo nacional.

Falta poco para que empiece el Mundial, pero la discusión ya está instalada. Antes de que la pelota marque la cancha, los cruces ya se empezaron a dar y la narrativa, a construirse. Es que Argentina no vive el fútbol en voz baja. Somos intensos, lo sabemos y no pensamos pedir perdón por eso. Y eso… molesta.