“Había un plan para matar a mi papá”: la denuncia Gianinna Maradona en medio del juicio por Diego

“Había un plan para matar a mi papá”, denunció Gianinna Maradona en medio del juicio por Diego

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna Maradona denunció que el entorno médico y legal liderado por Matías Morla “manejaba los hilos” y priorizó negocios sobre la salud del Diez. Apuntó contra Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz y describió la internación domiciliaria como “una puesta en escena”. También reveló su dolor y confesó que “por un tiempo no tenía ganas de vivir”.

En primer lugar, Gianinna Maradona fue categórica al describir lo ocurrido con su padre y disparó en diálogo con Clarín que “el plan era que lo querían matar”. Según ella, la muerte de Diego no fue un desenlace inevitable, sino el resultado de un entramado de decisiones médicas y legales.

En este marco, señaló directamente a Leopoldo Luque como principal responsable y afirmó en Infobae que “era la voz cantante”, y agregó que tanto la psiquiatra Agustina Cosachov como el psicólogo Carlos Díaz tuvieron un rol clave en el tratamiento, aunque intentaron desligarse de la responsabilidad.

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“Había un plan para matar a mi papá”, denunció Gianinna Maradona en medio del juicio por Diego

En relación con la internación domiciliaria en Tigre, Gianinna sostuvo que “fue una puesta en escena”. Denunció que no había desfibrilador ni ambulancia de alta complejidad, pese a lo prometido por los médicos. Sobre los audios de Luque, admitió que la “hicieron llorar”, al recordar cómo el neurocirujano advertía que Diego “la podía quedar” antes de la internación.

Denuncia sobre Matías Morla

En sus declaraciones también diferenció a Guillermo Coppola de Matías Morla. “Coppola jamás lo hubiese mandado a la cancha en esas condiciones. Morla sí lo hizo”, apuntó en Clarín y marcó la distancia entre ambos ex apoderados.

Sobre Morla, Gianinna no dejó dudas: “Era el jefe de la banda. Manejaban los hilos junto a Stinfale y Pomargo”. Para ella, el entorno legal y empresarial tenía más poder que los propios médicos. Ese poder, según su relato, se imponía sobre la salud de Diego. “Una internación en un neuropsiquiátrico les hacía perder plata. Pensaban en negocios, no en la salud de mi papá”. “Lo querían matar para quedarse con sus marcas. Morla se cedió las marcas a sí mismo. Eso lo dice todo”, cerró.

El dolor como hija de Diego Maradona

En otro orden de las entrevistas, Gianinna confesó en Infobae que “por un tiempo no tenía ganas de vivir. Le pedía a mi papá que me llevara con él". Sin embargo, aseguró sentir la presencia de Diego: “Se me presenta en canciones, en señales. Le pido que me dé una señal y lo hace”. Por último, apuntó contra la justicia y sostuvo que “todos son responsables, algunos con mayor grado que otros” pero admitió que “aunque exijamos justicia, él no va a volver. Eso es lo que más nos atraviesa”.