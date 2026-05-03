Trabajadores de Chaco se quedaron sin agua el 1° de mayo: el servicio se normalizó recién este domingo

Una importante falla en el sistema de distribución de agua potable generó este 1° de mayo una fuerte caída del servicio en gran parte del interior de la provincia de Chaco. El Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep) confirmó que el incidente se produjo por una rotura en el Primer Acueducto, a la altura del puente sobre el río Negro.

Desde la empresa confirmaron que este domingo se logró subsanar con éxito la gran pérdida registrada en el acueducto y señalaron que resta completar una intervención menor, cuyos trabajos se harán entre el lunes y martes. Sin embargo, la problemática se inscribe en el ajuste que lleva adelante el gobernador Leandro Zdero, en el que el gobierno chaqueño redujo la inversión directa en infraestructura.

En medio de la desidia que expone la gestión de Zdero, el presidente de Sameep, el ingeniero Roberto Diez, explicó el origen de la falla: “El acueducto pasa por el río Negro y está anclado a unas columnas. Hubo un corrimiento que aflojó las riendas y provocó una separación de los caños de acero”, detalló en declaraciones a Alerta Urbana.

Como consecuencia, se debió detener completamente el bombeo desde Barranqueras, afectando el suministro hacia otros puntos. El corte volvió a exponer el descontento de vecinos en distintas localidades, quienes cuestionan tanto la falta del servicio como el costo de las facturas. De manera insólita, la compañía solicitó a la población hacer un uso racional del agua hasta la normalización del servicio.

Según detalló el medio Chaco Ahora, las zonas más comprometidas fueron Puerto Tirol, Colonia Popular, Laguna Blanca, Makallé, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi y Presidencia Roque Sáenz Peña, entre otras.

Intiman a Zdero por falta de agua potable

Un freno judicial enfrenta al gobernador Zdero con las consecuencias del ajuste: más de 100 mil personas en Chaco lo llevarán a juicio por no contar con acceso al agua potable en el sur de la ciudad de Resistencia, una de las zonas más ricas de la provincia. El caso ya se tramita en el Juzgado Civil 21, quien pidió un informe a Sameep y citó a las partes a una audiencia el próximo 5 de mayo.

“Hoy en Resistencia hay una doble crisis: familias que no tienen agua y familias que, aun cuando acceden, lo hacen sin garantías de agua potable segura. Eso ya no es solo un problema de infraestructura, es un problema sanitario”, sostuvo la diputada provincial del Frente Chaqueño, Pía Cavana, y agregó: “Hay familias que no tienen agua y otras que se están enfermando con la que reciben”.

En este contexto, Cavana acompañó el proceso de organización comunitaria y la acción judicial, articulando el reclamo vecinal con una agenda más amplia sobre el acceso al agua en la provincia. En este sentido, el magistrado Flores fijó una audiencia de partes para el próximo 5 de mayo, a las 11 horas, a la que deberán concurrir para brindar las explicaciones que se les requieran. Para ello, se notificará personalmente al presidente de Sameep, Nicolás Diez; al gobernador del Chaco, Leandro Zdero; al fiscal de Estado, Roberto Herlein; y al defensor del Pueblo del Chaco, Sergio Lencovich.

Asimismo, señaló que lo que ocurre en el barrio Zampa no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural que se repite en distintos puntos de la provincia. También indicó que se impulsa un petitorio para relevar la situación y consolidar un reclamo de alcance provincial que priorice las obras necesarias para garantizar el acceso al agua potable segura.