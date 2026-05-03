Nuevo esquema en Ormuz y fin de la agresión: los 14 puntos del plan de paz de Irán

En medio de la última tregua firmada por Estados Unidos e Irán con el objetivo de sentar las bases para ponerle fin definitivo al conflicto que escaló en marzo pasado trascendió el plan de 14 puntos que Teherán presentó a Donald Trump. El corazón de la propuesta se centra en el levantamiento del bloqueo naval, en garantías de no agresión, en el retiro de fuerzas estadounidenses y el alivio de sanciones.

El plan, formulado en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos, busca resolver en el conflicto en 30 días y prioriza el “fin de la guerra” y no una nueva ampliación del alto al fuego. Según reveló AlJazeera, el plan consta de tres etapas: la primera atañe al estrecho de Ormuz, la segunda al enriquecimiento de uranio y la tercera al diálogo con los países árabes.

Punto por punto, qué dice el plan presentado por Irán a Estados Unidos

Fin definitivo de la guerra

El principal eje de la propuesta iraní es terminar el conflicto y rechazar la oferta estadounidense de prolongar durante dos meses el actual alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril y prorrogado de manera indefinida.

Fin del bloqueo naval

Otro de los puntos centrales es el levantamiento del bloqueo naval estadounidense impuesto a puertos y buques iraníes desde el 13 de abril. Según el Comando Central de EE.UU., desde entonces Washington interceptó 45 embarcaciones iraníes que intentaban sortear el cerco marítimo.

Nuevo mecanismo para Ormuz

La propuesta plantea además un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por la que transita el 20 % del crudo mundial. Irán mantiene el control operativo del paso desde los primeros días de la guerra, restringiendo el tránsito de petroleros. Según las versiones periodísticas, el nuevo mecanismo se daría mediante una ley aprobada en el parlamento iraní que restringiría el paso a todos los "enemigos" salvo que pague reparaciones por la guerra, además de contar con una licencia. Las autoridades iraníes también han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía.

Garantías de no agresión

La República Islámica exige garantías verificables de que Estados Unidos e Israel no lanzarán nuevas acciones militares contra territorio iraní.

Retirada de fuerzas estadounidenses

Irán pide además la retirada de militares estadounidenses desplegados en países del entorno regional. Durante años, Irán reclamó a sus vecinos expulsar tropas de EE.UU, que durante la guerra fueron atacados por Teherán.

Sanciones y activos congelados

Teherán reclama el fin de las medidas impuestas por Washington tras abandonar en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes. También exige la liberación de activos congelados, entre ellos 6.000 millones de dólares desbloqueados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, pero posteriormente inmovilizados nuevamente en Catar tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de ese año.

Reparaciones de guerra

La propuesta incluye compensaciones económicas por los daños sufridos durante 39 días de bombardeos israelíes y estadounidenses.

Fin de hostilidades en todos los frentes

Irán insiste en que el fin del conflicto debe abarcar todos los escenarios vinculados a la guerra, incluido Líbano.

Cuestión nuclear para una fase posterior

La agencia oficial iraní Tasnim no menciona el programa nuclear iraní dentro del plan, aunque medios estadounidenses informaron que Teherán busca aplazar esa negociación para una segunda fase, una vez acordado el fin definitivo de la guerra y el nuevo esquema para Ormuz.

El programa nuclear sigue siendo el principal de diputa entre Irán y Estados Unidos, dado que Washington quiere que el país persa entregue todo su arsenal nuclear y abandone el enriquecimiento de uranio incluso para uso civil. Trump afirmó el viernes que revisará el plan, aunque reiteró que la propuesta iraní presentada anteriormente no le resultó satisfactoria.