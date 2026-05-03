La nombra La Sole en una chacarera: la ciudad cordobesa llena de historia que es ideal para una escapada

Deán Funes es una localidad llena de historia y cultura.

Para quienes buscan un destino que combine descanso y un profundo sentido de pertenencia cultural, la ciudad de Deán Funes se presenta como una opción ideal en el noroeste cordobés. Este rincón de la provincia posee una mística especial, ya que su nombre resuena en el cancionero popular por ser una de las localidades protagonistas de del norte cordobés, chacarera populariza por Soledad Pastorutti.

Se trata de una de las chacareras más emblemáticas y bailadas de nuestro folklore. La conexión de Deán Funes con el folklore no es casual, sino que responde a su rol histórico como faro cultural del departamento Ischilín. Al visitar sus calles y plazas, los viajeros pueden percibir ese aire que inspiró a tantos poetas y músicos a retratar la vida del norte provincial.

Esta carga simbólica permite que una simple escapada de fin de semana se transforme en un viaje de descubrimiento, donde la música que se escucha en los festivales cobra vida en el entorno natural y social que le dio origen. Más allá de su importancia musical, la ciudad ofrece atractivos que invitan a conectar con la historia nacional, comenzando por su propio nombre, que homenajea al Deán Gregorio Funes, figura clave de la Junta Grande y rector de la Universidad de Córdoba.

Ubicada en una privilegiada zona serrana a 119 kilómetros de la capital provincial, la localidad se erige sobre tierras que antiguamente pertenecieron al Paraje Los Puestos. Su crecimiento, fruto de la donación de tierras de familias tradicionales como los Bustamante y los Zeppa, le da un perfil de comunidad con fuertes raíces y una hospitalidad que caracteriza a los pueblos del interior.

Atractivos turísticos de Deán Funes

San Pedro Norte: un asentamiento que se articula como núcleo urbano a partir de las construcciones que rodean su plaza principal, situado sobre el antiguo Camino Real y las vías de acceso vigentes. La silueta de su templo, sobresaliendo por encima de la arboleda local, oficia como carta de presentación para quienes llegan al lugar.

Caminiaga: este pequeño pueblo surge entre las ondulaciones de las sierras de Ambargasta, donde el suelo de tonos rojizos genera un contraste visual con el monte nativo. Quienes acceden desde el sector oriental pueden apreciar un paisaje con características similares a las del Cerro Colorado.

Deán Funes.

San Francisco del Chañar: el arribo a esta localidad se produce allí donde la sierra de Sumampa se transforma en meseta y predominan los palmares. Su iglesia es el hito arquitectónico que marca la llegada al destino.

Deán Funes.