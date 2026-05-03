Gobierno EEUU alega motivos de seguridad nacional para paralizar proyectos de parques eólicos: FT

Imagen de archivo de molinos de viento cerca del río Sacramento, en su desembocadura en el delta de California, cerca de Rio Vista, California, EEUU.

El ​Gobierno del presidente Donald Trump ha paralizado el desarrollo de la energía eólica ‌terrestre en Estados ‌Unidos alegando motivos de seguridad nacional, según informó el domingo el Financial Times.

El Pentágono está reteniendo las autorizaciones de unos 165 proyectos eólicos terrestres en terrenos privados, según el FT, que citó a la American ​Clean Power Association ⁠y a personas cercanas al asunto.

Entre ‌los proyectos afectados se incluyen parques ⁠eólicos que estaban a ⁠la espera de la aprobación definitiva, otros en fase de negociación y algunos que, por ⁠lo general, no requerirían la supervisión del ​Pentágono, según el FT.

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Reuters no ‌pudo verificar de inmediato ‌la información. La American Clean Power Association ⁠y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Desde agosto de 2025, los promotores eólicos se han ​enfrentado a ‌una serie de contratiempos, entre los que se incluyen la falta de comunicación esperada por parte del Pentágono, reuniones canceladas sin posibilidad de reprogramarlas ⁠y la notificación de que las solicitudes ya no se están tramitando, informó el FT, citando a personas con conocimiento de la situación.

Según el periódico, las cartas enviadas a los promotores a principios de abril indicaron que el ‌Pentágono está revisando sus procesos para evaluar el impacto de los proyectos energéticos en la seguridad nacional.

La Administración Trump ya se ha enfrentado antes a demandas tras paralizar proyectos eólicos ‌después de alegar nuevos riesgos clasificados para la seguridad nacional derivados de la interferencia de los ‌radares.

Los promotores ⁠eólicos se han enfrentado a repetidas interrupciones bajo el mandato de Trump, ​quien afirma que las turbinas eólicas son feas, caras e ineficientes.

Con información de Reuters