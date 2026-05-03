La premio nobel de la Paz Mohammadi sigue en estado crítico en Irán: fundación

Imagen de archivo del espacio vacío durante la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la iraní Narges Mohammadi en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega.

La ​galardonada con el Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, actualmente ‌encarcelada, se encontraba ‌el domingo en estado crítico en una unidad de cuidados cardíacos del noroeste de Irán, dos días después de haber sido trasladada al hospital desde la prisión, según informó una fundación ​dirigida por ⁠su familia.

La presión arterial de Mohammadi ‌ha seguido fluctuando peligrosamente, y ⁠el tratamiento se ⁠ha limitado a intentar estabilizar su estado mediante oxigenoterapia, según informó la Fundación Narges ⁠Mohammadi en un comunicado.

Fue trasladada de ​la prisión al hospital ‌de la ciudad noroccidental ‌de Zanjan el viernes tras un "deterioro ⁠catastrófico" de su salud, que según la fundación incluyó dos episodios de pérdida total de conciencia y una ​grave ‌crisis cardiaca.

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Mohammadi, de unos 50 años, ganó el Nobel de la Paz mientras se encontraba en prisión por una campaña para promover ⁠los derechos de las mujeres y abolir la pena de muerte en Irán. Sufrió un presunto infarto a finales de marzo, según informó su familia.

"Solo es posible un tratamiento eficaz para la enfermedad ‌de Narges Mohammadi si es trasladada a su equipo médico en Teherán", afirmó la fundación en su comunicado del domingo.

Mohammadi fue condenada a una nueva pena ‌de prisión de siete años y medio, según informó la fundación en febrero, semanas antes ‌de ⁠que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán. ​El Comité del Nobel pidió entonces a Teherán su liberación inmediata.

Con información de Reuters