En América TV revelaron quién sería "la candidata a vice de Milei" en 2027: "Dice que sí"

En América TV revelaron quién sería "la candidata a vice de Milei" en 2027 .

En la pantalla de América TV, el periodista Ignacio Fidanza expuso una sorpresiva jugada política de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Según su información, una figura clave del actual gobierno libertario analiza la posibilidad de acompañar a Javier Milei autoridad en la fórmula del oficialismo.

La incesante danza de nombres suma a una protagonista de peso pesado para el armado de La Libertad Avanza. Frente a las cámaras, el comunicador detalló el plan secreto de la senadora Patricia Bullrich. "Está la opción de Patricia Bullrich y te voy a dar un dato de los últimos días", arrancó el analista.

Acto seguido, repasó los conflictos iniciales en torno a esta propuesta impulsada por Karina Milei: "Patricia, como contamos acá, cuando le ofrecía Karina la vicepresidencia, la candidatura, ella lo tomaba mal porque decía 'me quieren sacar de la Ciudad'".

El motivo del supuesto cambio de postura

A pesar de esos primeros rechazos hacia la secretaria general de la Presidencia, el panorama interno parece haber dado un giro ante la crisis. Lejos de esquivar el desafío electoral, la funcionaria ahora evalúa aceptar la oferta por un motivo muy particular y especulativo. "Pero ahora dice que sí. ¿Por qué? Porque ella cree que lo de Milei viene mal y, si ella es la candidata a vice, por ahí Milei no llega a la elección y va ella", disparó el periodista con total contundencia.

En América TV revelaron quién sería "la candidata a vice de Milei" en 2027 .

Para cerrar, el periodista resumió la verdadera intención de la funcionaria frente a la supuesta fragilidad del jefe de Estado. "Este es un dato. Hoy Patricia quiere ser el plan A del establishment y el plan B de Javier Milei. Ese es su juego", sentenció.