Aumentó el precio del boleto de colectivos en PBA: cuánto sale desde mayo

Desde este lunes 4 de mayo, el gobierno bonaerense autorizó un aumento del 11,16% para las líneas provincias y municipales que forman parte del conurbano bonaerense. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo en conferencia de prensa que es "inexplicable" la suba del precio del combustible, ya que "gracias a la recuperación de Vaca Muerta, Argentina está en el nivel de autoabastecimiento y hasta tiene un excedente", por eso cargó con que la suba del combustible "es una decisión política de Javier Milei de someter el valor del combustible al ritmo del precio internacional".

De esta manera a tarifa del servicio urbano del Gran Buenos Aires de 0 a 3 kilómetros pasará de $871,30 a $968.57. En tanto, la tarifa SUBE sin nominar será de $1937,14. De 3 a 6 kilómetros el nuevo monto quedará en $1089,64; de 6 a 12 kilómetros será de $1210,71; de 12 a 27 kilómetros el valor quedara2 en $1452,85 y más de 27 kilómetros quedo2 en $1708,07.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para los servicios urbanos del Gran La Plata, que abarca las ciudades de Berisso y Ensenada también, los pasajes de los boletos serán los siguientes: de 0 a 3 kilómetros, $1054,85: de 3 a 6 km, $1162,91; de 6 a 12 km, $1298,20; de 12 a 27 km, $556,88; y más de 27 kilómetros, $1811.26.

La explicación oficial

El nuevo régimen tarifario aplicará a las líneas provinciales (desde la 200 a la 499) y municipales (desde la 500 en adelante) del conurbano. Según detallaron fuentes del ministerio de Transporte a El Destape, el gobierno provincial “viene con un aumento sostenido del 2% más el Índice de Precios al Consumidor desde marzo 2025”, y también otorgaron “algunos aumentos extraordinarios”.



Sin embargo, en el mes de mayo, al 2%, “el Índice de Precios al Consumidor dio un 5,4%”. De esta manera, “la diferencia sale del aumento del combustible entre noviembre y abril que fue por encima del 23%, y el combustible impacta en la estructura de costo en un 20%”.

Aumenta el subte en CABA

Por otra parte, y mientras las cámaras empresarias de transporte prometen normalizar frecuencias si el Gobierno Nacional regulariza el pago de los subsidios, el boleto de colectivo y subte volvió a aumentar un 5,4% desde este viernes en CABA. En el Día del Trabajador, los pasajes tendrán nuevos valores: subirse a un colectivo porteño costará en promedio $900, mientras que el subte saldrá $1.490.

Esta actualización se enmarca en el esquema vigente, que combina la inflación difundida por el INDEC con un adicional del 2%, y tendrá un efecto directo sobre millones de usuarios que utilizan a diario el transporte público en este distrito.

Con este ajuste, para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo de colectivo (hasta 3 km) pasó de costar $715,24 a $753,74 en las 28 líneas que circulan en el territorio porteño. Por su lado, los tramos más largos también se incrementan de forma escalonada.