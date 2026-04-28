PARO de COLECTIVOS en el AMBA: qué líneas no funcionan, una por una

Desde las últimas semanas, se vive una compleja crisis del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al aumento del combustible y al reclamo de los choferes que no solo exigen mejoras salariales también la regularización de su sueldo actual, ya que muchos afirman que, desde hace 15 meses, cobran en dos o tres cuotas. En este contexto, cinco líneas que realizan recorridos en la provincia de Buenos Aires anunciaron un cese de actividades para la jornada del martes 29 de abril.

Las líneas que anunciaron paro de colectivos en el AMBA son las siguientes:

707

333

407

700

437

Los choferes de colectivo aseguraron que su objetivo "no es perjudicar a la población" aunque solicitaron con urgencia que el Gobierno Nacional resuelva esta situación porque "necesitan mantener a sus familias".

Qué recorrido hace la línea 707 y la ex 700

Se trata de una línea que recorre el partido bonaerense de San Isidro: el colectivo 707 une las localidades de Villa Adelina, Boulogne, Villa Jardín y San Isidro. En total, tiene 99 paradas. En octubre de 2025, se unificaron los ramales de la 707 y de la 700 y esta última dejó de existir.

Qué recorrido hace la línea 333

La línea 333 también se mueve por el partido de San Isidro y por el de Vicente López y pasa por las localidades de Olivos, Carapachay y Boulogne. Tiene 88 paradas.

Qué recorrido hace la línea 407

La línea 407 recorre tres partidos de la provincia de Buenos Aires: San Martín, San Isidro y Vicente López. En sus 93 paradas pasa por las localidades de Munro, Villa Hidalgo en José León Suárez y por Boulogne.

Qué recorrido hace la línea 437

La línea 437 une el municipio de San Isidro con el de Escobar, más precisamente, llegando hasta Garín desde el bajo de San Isidro. Pasa por Don Torcuato, El Talar y Boulogne.

Crisis en el transporte público: el Gobierno quiere eliminar ramales de colectivos para "amortizar el costo"

Un reciente informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvo que si el aumento del combustible -producido por la guerra en Medio Oriente- se traslada a las tarifas del pasaje de colectivo, entonces, los pasajeros deberán abonar un incremento del 16%. En este sentido, el Gobierno Nacional busca eliminar ramales de colectivos que circulan por todo el AMBA para reducir costos. Esto mismo se discutirá en una reunión con empresarios del sector este jueves 30 de abril.

Según el análisis de la UBA, para solucionar esta crisis en el transporte público se deben inyectar subsidios adicionales de $17.500 millones al mes porque los vigentes se calcularon con un precio por litro de combustible de $1.744 cuando actualmente el valor es de $2.100.