El plan perfecto para los fans del pop: la fiesta que propone baile y glitter en Niceto

La fiesta Polenta llega a Niceto para vivir la previa a los shows de Lali en River. (PH: @polenta.polenta)

Para quienes buscan el plan ideal para arrancar el fin de semana en Buenos Aires, Niceto Club se convertirá este viernes 5 de junio en el epicentro de la escena nocturna con una edición muy especial de la ya clásica Fiesta Polenta. Ubicado en pleno corazón de Palermo, el emblemático recinto abrirá sus puertas para albergar una propuesta conceptual diseñada exclusivamente para los amantes del género y la cultura pop contemporánea.

Bajo el nombre de "Polenta solo Pop", esta entrega abandonará por una noche su habitual selección cachengue y urbana para volcar todo su despliegue hacia los grandes clásicos de las divas de la música pop actual. La fecha no es casual ya que el evento funcionará como la antesala perfecta para los fanáticos en las vísperas de los históricos conciertos que Lali Espósito ofrecerá en el estadio de River Plate los días 6 y 7 de junio.

La cabina de Niceto estará comandada por un trío de reconocidos DJs de la escena local; los encargados de conducir la pista y repasar los hits más potentes de las estrellas del pop serán los DJs Alexyoss, Fran Ramirxz y Eva, quienes prometen mantener la energía alta durante toda la madrugada con sets dinámicos y mezclas diseñadas para bailar de principio a fin.

La cita combina la identidad visual y los elementos de vanguardia característicos de la Polenta con un repertorio musical que rara vez se concentra en una sola noche de esta manera. Las entradas para esta edición especial en el complejo de Palermo ya se encuentran disponibles, consolidándose como la recomendación principal para calentar motores de cara a un fin de semana histórico para el pop nacional.

Fiesta Polenta Solo Pop. (PH: @polenta.polenta)

Las palabras de Lali sobre su disco No vayas a atender cuando el demonio llama

La artista conmemoró el primer aniversario de su producción discográfica No vayas a atender cuando el demonio llama -disco cuya gira de presentación culminará en River este finde- a través de una publicación en sus plataformas digitales, donde evaluó las implicancias culturales y colectivas que tuvo el lanzamiento dentro del actual contexto social. La artista aprovechó la fecha para reafirmar su posicionamiento estético y su vinculación con la identidad nacional y popular.

En su balance, la compositora describió al álbum como una herramienta de transformación frente a la apatía contemporánea, señalando que el proceso creativo funcionó como un canal para procesar situaciones complejas y convertirlas en una propuesta con peso propio. Según detalló, la construcción del universo visual y el trasfondo de las canciones estuvieron guiados por conceptos vinculados al trabajo en grupo, la diversidad y la búsqueda de una expresión honesta en sintonía con su público.