Guido Morán se presenta en Palermo este fin de semana.

Se viene un fin de semana largo y hay un plan musical ideal para disfrutar el sábado: el 2 de mayo Guido Morán se presentará en Cultural Vivo. Se tratará de una propuesta artística que invita a bailar y divertirse, perfecta para una cita chill con amigos, pareja o también solo.

El show contará con la presencia de Juana Ruda, Alexyoss, Vera Frod y Faraonika, artistas que integran su último EP, República del Karma Club. La propuesta se aleja de los formatos tradicionales para centrarse en una experiencia física y compartida, donde los remixes y los sets en vivo buscan una conexión directa con el movimiento del público.

Este encuentro precede al lanzamiento de su nuevo disco, titulado también República del Karma, cuya fecha de estreno está prevista para el 20 de mayo. Con este álbum, el artista consolida un universo conceptual que integra la música, la narrativa audiovisual y el desempeño escénico en una sola obra.

Tras presentarse en escenarios de gran escala como el Movistar Arena y expandir su carrera hacia México, Morán reafirma su perfil como director creativo y performer. Su trabajo se caracteriza por combinar el pop contemporáneo con una estética cinematográfica donde la moda y la expresión corporal resultan elementos fundamentales.

Guido Morán llega a Cultural Vivo.

Dentro de este ecosistema artístico destaca la canción Memoria, pieza que forma parte del disco y fue compuesta originalmente para el cortometraje Remember Us. Dicha producción audiovisual alcanzó una relevancia internacional significativa al quedar calificada para los premios Oscar 2025.

Cuándo toca Ed Sheeran en Buenos Aires

Ed Sheeran oficializó su retorno a la Argentina tras siete años de ausencia. El concierto se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en el Estadio Huracán, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Esta presentación se integra a su nueva gira mundial, denominada LOOP Tour, y responde a la prolongada espera de su base de seguidores en el país.

La jornada contará con la participación especial de FINNEAS como artista invitado. El músico y productor estadounidense será el encargado de la apertura del show, lo que añade un componente de relevancia internacional a la fecha. Su presencia refuerza el atractivo de una convocatoria que se perfila como uno de los hitos musicales del calendario local.

Con este anuncio, Sheeran retoma el contacto con el público porteño en un escenario de gran capacidad. El evento promete ser uno de los más concurridos del año, combinando la trayectoria del cantante británico con el reconocimiento actual de su telonero en la escena global.