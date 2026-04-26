Fey vuelve a tocar en Buenos Aires este lunes 27 de abril.

La cantante mexicana Fey regresa a la Argentina para presentarse el próximo 27 de abril en el Teatro Gran Rex, en un show celebración de sus tres décadas de trayectoria. Con un vínculo histórico con el público local -y una conexión personal con Buenos Aires-, la artista anticipa una “máquina del tiempo” musical en la que repasará sus grandes hits junto a nuevas versiones y una puesta cargada de energía y nostalgia.

En diálogo con El Destape, Fey reflexionó sobre su presente artístico tras 30 años de carrera, el reciente lanzamiento de su disco en vivo y su constante búsqueda de reinvención dentro del pop. También habló sobre las exigencias de la industria, su mirada sobre la escena actual -con alusiones a figuras como Lali o Tini- y dejó abierta la puerta a futuras colaboraciones con artistas argentinos.

Mano a mano con Fey

Su show en el Rex y sus treinta años de vigencia

¿Qué se puede adelantar de lo que va a pasar este 27 de abril en el Gran Rex?

- Va a ser muy bonito. Para mí es una ilusión tremenda regresar a Argentina, que lo tengo en las venas porque nací en Buenos Aires. Hay un cariño enorme desde hace años con todo mi club de fans, con la gente que me escuchaba cuando eran muy pequeños y hoy ya crecieron, tienen familias o vienen con amigos.

Va a ser una máquina del tiempo donde vamos a cantar, bailar y recordar. Claro que traigo canciones de distintas etapas, pero básicamente es una fiesta.

¿Cómo se siente celebrar 30 años de música y vigencia artística?

- Agradecida con la vida. Nunca me imaginé que después de tanto tiempo iba a suceder esto. El amor que recibes, la conexión con la gente, ser parte de momentos importantes en la vida de las personas, eso es algo que jamás imaginé. Y cuando lo entendés, lo hacés con todavía más gusto. La música es una explicación muy bonita de por qué nos dedicamos a esto.

¿Qué desafíos implica mantenerse tanto tiempo en la industria?

- Yo soy así, me reinvento mucho en todo, en mi vida personal y también en lo que hago. No soy una persona que se quede con la misma historia. Me encanta lo nuevo, volver a sentir, hacer y deshacer. Creo que por eso mi música ha ido evolucionando conmigo.

¿Cómo vivís las exigencias de la industria y del público en relación a la imagen?

- Creo que se vive como en la vida normal. Si te preocupa demasiado envejecer o verte de cierta manera, la pasás mal. Cuando abrazás tu momento y tu realidad, sos mucho más feliz. Todos tenemos algo único y ahí está el valor. Como artista, lo importante es la emoción. Yo canto, creo desde ahí. El cuerpo o la apariencia no es lo principal.

Gira de Fey.

¿Tenés planes discográficos a corto plazo?

- Acaba de salir el disco en vivo del concierto, con versiones de mis canciones. Y estuve en Los Ángeles componiendo cosas nuevas. Me gusta trabajar en formato álbum, esperar a tener todo listo y que las canciones convivan en un mismo espacio. No me gusta tanto sacar temas sueltos. Me gusta el concepto de disco, como se hacía antes.

Fey, sobre el nuevo auge del pop argentino

¿Seguís la escena actual del pop argentino?

- Sí, claro. Conozco a todas: Lali, Tini, María Becerra, Emilia. Me gusta mucho escuchar lo nuevo, ver cómo van mutando en su música. Hay cosas extraordinarias. A mí me encanta el electrónico y esa fusión con el pop, así que me interesan mucho esas búsquedas.

¿Te gustaría colaborar con alguna artista argentina?

- Sí, me encantaría. Sería increíble. A ver ahora cuando esté más tiempo acá… a ver con quién (risas).