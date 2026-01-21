Nuevas entradas para Air Supply en Argentina 2026: precios y fechas de cuándo toca en el Gran Rex

Tras agotar las entradas para su primera fecha, Air Supply anunció un nuevo show en el Teatro Gran Rex para celebrar sus 50 años de aniversario. Cuándo es, cómo comprar las entradas y todo lo que necesitas saber para no quedarte afuera de esta gran noche.

Air Supply agregó una nueva fecha en Buenos Aires

El legendario dúo de Graham Russell y Russell Hitchcock anunció un segundo show para el miércoles 13 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex, tras agotar todas las entradas del 12. Ahora, el público argentino tendrá dos oportunidades para revivir legendaria música de Air Supply.

La banda todavía conquista generaciones en todo el mundo. Con clásicos como como “All Out of Love”, “Lost in Love”, “Making Love Out of Nothing At All”, “The One That You Love” y “Here I Am”, el dúo celebra este año medio siglo de música, amistad y emoción.

Air Supply agregó una fecha para el próximo 13 de mayo en el Teatro Gran Rex

Además, tienen nuevos proyectos como el biopic All Out of Love: The Air Supply Story, un musical de Broadway basado en sus canciones, una autobiografía conjunta y su próximo álbum de estudio A Matter of Time.

Desde su primer encuentro en 1975, durante la producción australiana de Jesucristo Superstar, Russell y Hitchcock han recorrido el mundo con más de 5.000 conciertos y millones de discos vendidos. Fueron la primera banda occidental en realizar una gira por China y en 2005 tocaron ante más de 175.000 personas en Cuba, marcando un récord histórico.

Su éxito los llevó a igualar a The Beatles con cinco singles consecutivos en el Top 5 de los rankings internacionales. Ahora, vuelven a subirse a un escenario de Buenos Aires con la dirección musical del guitarrista Aaron McLain, Mirko Tessandori (en teclados), Pavel Valdman (batería) y Doug Gild (bajo).

Cómo comprar las entradas para Air Supply

Tras agotar la función del 12, Air Supply anunció un show para el 13 de mayo en el Teatro Gran Rex. Las entradas ya están a la venta en la página oficial de Tu Entrada.com. Los precios de los tickets varían de acuerdo a la ubicación y son los siguientes: