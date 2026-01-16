Entradas para Los Caligaris en el verano 2026: cuándo tocan en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan

Los Caligaris salen por distintas ciudades a tocar este verano.

Los Caligaris inician el 2026 con todo, preparados para recorrer festivales, carnavales y celebraciones populares, reafirmando su espíritu festivo en distintos puntos de Argentina y Latinoamérica. Esta banda, cuya propuesta fusiona cuarteto, ska y rock, sumándole además, un aire circense, vuelve a los escenarios con visitas en distintas ciudades para este verano.

El 2025 los encontró recorriendo escenarios de México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y Argentina, en un ida y vuelta constante con su público. En ese camino, México volvió a ser una plaza especial para la banda, un lugar al que siempre regresan y donde el cariño es inmediato y genuino. Cada visita se traduce en encuentros masivos y noches inolvidables. A lo largo de los años, Los Caligaris ya agotaron 13 Auditorios Nacionales en México, un recorrido que volvió a quedar reflejado el año pasado con dos funciones completamente agotadas en el Arena Ciudad de México.

Cuándo tocan Los Caligaris en este verano 2026, ciudad por ciudad

El primer lugar que visitarán Los Caligaris será este 18 de enero, en el Encuentro de las Naciones, Junín, Mendoza, Argentina. Luego estará presente en la Noche Crema, en la capital peruana de Lima el 24 de enero. En tercera instancia, el grupo estará en el Cosquín Rock el próximo 14 de febrero, mientras que el 15 de febrero estará en los Carnavales de Santa Rosa de Calamuchita. Finalmente, irá a la localidad bonaerense de Lincoln el 16 de febrero, en tanto que el 22 de febrero estará presente en la Fiesta de Ullum y su Espejo, en San Juan.

Se esperan grandes shows.

Por dónde sacar entradas para Los Caligaris

18 de enero – Encuentro de las Naciones, Junín, Mendoza, Argentina: la entrada es libre y gratuita.

24 de enero – Noche Crema, Lima, Perú: entradas en www.ticketmaster.pe.

14 de febrero – Cosquín Rock, Córdoba, Argentina: entradas en edenentradas.ar.

15 de febrero – Carnavales, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina: entradas a confirmar.

16 de febrero – Lincoln, Buenos Aires, Argentina: entrada libre y gratuita.

22 de febrero – Fiesta de Ullum y su Espejo, San Juan, Argentina: entrada libre y gratuita.

Presente de Los Caligaris

En medio de esta travesía, estrenaron “Mi Vida sin Tu Vida”, una colaboración junto a Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo , que unió universos festivos y dio forma a un cruce artístico celebrado por el público desde el primer momento y “Tengo” junto a la banda colombiana Don Tetto. Ambos estrenos con gran repercusión en redes sociales y plataformas de streaming. Los lanzamientos se integran al universo que la banda despliega en “Maquillaje y Canción”, una propuesta renovada que continúa expandiéndose y cruzando fronteras.

Cada show de Los Caligaris se vive como una experiencia colectiva, donde el público se convierte en parte activa del espectáculo, sumándose al universo de la banda y acompañando la propuesta con vestuarios, maquillaje y una estética festiva que ya es marca registrada. Una posibilidad que aunque sea una vez en la vida hay que vivir.