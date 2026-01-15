Entradas para La Vela Puerca en el verano 2026: Mar del Plata, Konex, Cosquín Rock, Brasil y Uruguay

La Vela Puerca sale a tocar por distintos lados este verano.

Después de un 2025 lleno de festejos por sus 30 años de carrera, La Vela Puerca sigue celebrando su legado con una serie de shows que mantienen viva la esencia de su música y el vínculo con su público. El año pasado, la banda estuvo dedicada a celebrar con una gira que los llevó a más de 50 ciudades donde dieron más de 53 shows entre presentaciones nacionales e internacionales que los llevaron a distintos puntos de América Latina y Europa.

Además, cerraron el año de manera épica y emotiva en la Rambla de Montevideo, frente a más de 40 mil personas, en una noche histórica que reunió generaciones de fans. Pero la celebración no termina ahí, ya tienen fechas confirmadas para este principio de año. La banda demuestra estar en gran forma y con más fuerza que nunca para lo que viene.

Cuándo y dónde toca la Vela Puerca en el verano 2026

La banda arrancó el 2026 siendo parte de la primera edición del Cosquín Rock Brasil el 13 de enero en Florianópolis, llevando su espíritu festivo y potente sonido a tierras brasileñas. Un hito más en su carrera, donde, como siempre, conectó con la gente a través de la fuerza de sus canciones, sabiendo que Floripa además es una tierra que recibe muchos argentinos y uruguayos que los siguen.

La banda viene de celebrar sus 30 años.

Por otro lado, estarán el 29 de enero en Atlántida, Uruguay, seguido de su paso por Mar del Plata el 7 de febrero. El 10 y 11, La Vela Puerca se presentará en el Ciudad Cultural Konex, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. y luego, el 14 de febrero en el Cosquín Rock Córdoba. Una serie de recitales para no perdérselos.

Por dónde sacar entradas para ver a La Vela Puerca

29 de enero en Canelones Suena Bien, Atlántida, Uruguay: la entrada es libre y gratuita .

. 7 de febrero en Vibra Arena, Mar del Plata, Argentina: a través de articket.com.ar .

. 10 de febrero en CC Konex, Caba, Buenos Aires, Argentina: por entradas.cckonex.org .

. 11 de febrero en CC Konex, Caba, Buenos Aires, Argentina: por entradas.cckonex.org .

. 14 de febrero en Cosquín Rock, Córdoba, Argentina: las entradas se pueden adquirir por edenentradas.ar.

La Vela Puerca, una banda en plena vigencia

La banda se formó el 24 de diciembre de 1995, integrada por Sebastián Teysera, alias el Enano (voz); Nicolás Mandril Lieutier (bajo); Sebastián Cebolla Cebreiro (voz); José Pepe Canedo (batería); Rafael Di Bello (guitarra); Santiago Butler (guitarra); Carlos Coli Quijano (saxo); Alejandro Piccone (trompeta) y Diego Méndez (teclados). Pasan los años y la Vela Puerca sigue girando y en 2022 sacó Discopático, su último trabajo de estudio.